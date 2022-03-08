曾被亲妈债务拖垮的韩韶禧，实则是奶奶一手养大：奶奶是我的全部，是让我重拾信心活下去的人！

虽然老话说「父债子还」，但父母欠的债真的要子女来偿还吗？ 女演员韩韶禧日前就陷入了这一风波中。

韩韶禧近日对其母因借钱不还被起诉一事表明立场，表示自己不会替母亲偿还债务。 从韩韶禧走红开始，母亲欠债的负面消息就一直缠绕著她，其母长期以她艺人的名义，在外欠下巨款，之前韩韶禧就为此公开道歉过。 最近旧事重提，韩母因欠债不还而被以诈骗罪起诉，韩韶禧再次出面，这一次她坚定地表达了不会代还债务的立场。

消息爆出后，有不少民众表示支持韩韶禧的做法，还有一部份人则指责她爆红挣钱了却弃亲母於不顾，双方阵营又引发了一场争议。 其实从过往韩韶禧的采访、私照就能看出，与她最亲近的人并非妈妈，而是奶奶，她更称「奶奶是我的全部」。 原来韩韶禧的父母在她小时候就离异，因此她由奶奶一手扶养长大，从小没有得到太多父母关爱的她在奶奶的精心照顾之下，成为一个孝顺且温柔的女孩。 韩韶禧也曾经在IG贴上出奶奶的照片，表示奶奶是自己的一切，奶奶那句如口头禅一般的「要好好吃饭」总是能把伤心欲绝到躲在厕所里大哭的她拽出悲伤，令自己重拾对生活的信心。

（我的全部：韶禧啊，天冷了，很辛苦吧，要多保重哦。真的好辛苦哦，韶禧呀，奶奶爱你！）

前不久，韩韶禧被爆无贷款现金买楼，那时就有粉丝留言说：「恭喜！祝你和奶奶幸福地生活~」。

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