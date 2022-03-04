《没关系，是爱情啊》卢熙京编剧新作！《我们的蓝调》第二版预告公开：李秉宪＆申敏儿组CP登场！

tvN新剧《我们的蓝调》以温暖生动的济州、冰冷严酷的大海为背景，以短片形式讲述各种人物的人生故事，是一部站在人生的末尾、顶峰或开端的所有人甜蜜而又苦涩人生的电视剧。

共有14名主演阵容，从李秉宪到申敏儿，车胜元，李姃垠，韩志旼，金宇彬，金惠子，高斗心，严正化，朴智焕，崔英俊，裴贤圣，卢允书，还有儿童演员奇昭侑。 聚集了全世界的演员们，描绘了以济州岛五日场为背景的平凡人的生活，他们因家庭、邻居、朋友关系等交织在一起，各自展开各自的故事。



此前公开短短的23秒预告，已经引发热烈讨论。网友们纷纷表示：「这个组合，不能不看」、「哇 看到预告好期待啊」、「是一个电视剧都能出现的阵容吗」、「制作发表会就会像颁奖典礼现场」、「看到编剧之前的作品，应该就是治愈本身吧」等等。



今日（4日）公开以李秉宪、申敏儿为主的预告。剧中，李炳宪饰演济州岛出生的卡车杂货商「李东锡」；申敏儿饰演带著故事来到济州的「闵善雅」并过去邻家哥哥李东锡相遇。预告中，李炳宪：「既然知道了，连招呼都没有打，这么没礼貌？」申敏儿说道就这么活下来了，李炳宪则怒喊：「和你在一起一点都没有用的家伙，到底为什么那样？」这也是他们继《美丽的日子》、《甜蜜人生》后第三次合作！





另外，《我们的蓝调》是金圭泰导演，卢熙京编剧继《Live》、《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》等剧之后再次合作，这几部真的都是经典中的经典！而《我们的蓝调》确定在4月9日播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻