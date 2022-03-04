金泰梨＆南柱赫《二十五，二十一》新劇照公開！甜甜的冰淇淋約會，拉手、擦嘴還有抱抱

《二十五，二十一》上週播出中，羅希度（金泰梨 飾）和白易辰（南柱赫 飾）短暫分開，他們互相用語音爲對方加油，在各自的位置上向著目標全力以赴的樣子讓人感動不已。

作爲擊劍國家代表參加「亞運會」的羅希度和成爲UBS體育記者的白易辰戲劇性地重逢。在決賽金牌戰當天，白易辰偶然聽聞羅希度為了找回自己的劍可能趕不及賽場，二話不說前往找她，在白易辰的幫助下，羅希度也順利參加比賽。



公開的第7集劇照中，羅希度手裡拿著巧克力冰淇淋、白易辰手裡拿著香草冰淇淋，兩人互相看著對方。



這時一輛摩托車經過吵吵鬧鬧的兩人，嚇了一跳的白易辰將羅希度拉進自己懷中，結果羅希度臉上沾上了冰淇淋，白易辰溫柔地伸出手擦拭。像命運一樣再次相遇的兩人之間，被捕捉到的「異常氣流」，令人倍感好奇。



製作組表示：「金泰梨和南柱赫爲了提高意味深長的場面完成度，不斷進行研究和努力的樣子，令人印象深刻。歷經周折後再次相遇的兩人，身上別具一格的氣流會是什麼感覺呢？請大家通過正式節目關注。」

第7集預告中，羅希度完成了夢想成為高宥琳（苞娜 飾）的對手，她原本自信滿滿，但決賽過程並不順利，到底誰會在亞運會上奪下金牌呢？

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