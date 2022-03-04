金泰梨＆南柱赫《二十五，二十一》新剧照公开！甜甜的冰淇淋约会，拉手、擦嘴还有抱抱

《二十五，二十一》上周播出中，罗希度（金泰梨 饰）和白易辰（南柱赫 饰）短暂分开，他们互相用语音爲对方加油，在各自的位置上向著目标全力以赴的样子让人感动不已。

作爲击剑国家代表参加「亚运会」的罗希度和成爲UBS体育记者的白易辰戏剧性地重逢。在决赛金牌战当天，白易辰偶然听闻罗希度为了找回自己的剑可能赶不及赛场，二话不说前往找她，在白易辰的帮助下，罗希度也顺利参加比赛。



公开的第7集剧照中，罗希度手里拿著巧克力冰淇淋、白易辰手里拿著香草冰淇淋，两人互相看著对方。



这时一辆摩托车经过吵吵闹闹的两人，吓了一跳的白易辰将罗希度拉进自己怀中，结果罗希度脸上沾上了冰淇淋，白易辰温柔地伸出手擦拭。像命运一样再次相遇的两人之间，被捕捉到的「异常气流」，令人倍感好奇。



制作组表示：「金泰梨和南柱赫爲了提高意味深长的场面完成度，不断进行研究和努力的样子，令人印象深刻。历经周折后再次相遇的两人，身上别具一格的气流会是什么感觉呢？请大家通过正式节目关注。」

第7集预告中，罗希度完成了梦想成为高宥琳（苞娜 饰）的对手，她原本自信满满，但决赛过程并不顺利，到底谁会在亚运会上夺下金牌呢？

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