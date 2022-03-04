《偶然成為社長2》趙寅成不滿弟弟斥責「還不打起精神來」，金宇彬氣到甩抹布出走，嚇壞了李光洙XD

《偶然成為社長》第2播正式開播，除了社長車太鉉和趙寅成之外，還迎來了兩人多年的好友們-李光洙、林周煥和金宇彬，兄弟陣容引爆火熱收視率。

這幾位可是娛樂圈出了名的死黨Line，能讓他們同框出鏡還要追溯到多年前的《兩天一夜》和《Running Man》，這次因為《偶然成為社長2》重聚，各家粉絲都踴躍地貢獻了收視率，節目想不火都難。 首播幾人嘗試了第一天營業，雖然還很生疏，但細心照顧顧客的樣子，讓觀眾們看得很舒心。

第二天的營業中，眾人比之前要熟練得多。林周煥大展廚藝準備了油炸蝦，還強烈推薦前來吃飯的學生們。 在哥哥們忙著各自工作的時候，原本一直不聲不響洗碗的老幺金宇彬突然對趙寅成說道：「我們是不是要拍一個預告片，節目組用來剪輯的話需要有些小衝突場景吧。 」看來金宇彬很懂得「沒有衝突就沒有收視率」的綜藝套路啊。 金宇彬的發問聽得趙寅成不禁反問：「宇彬啊，你這是怎麼了？ 」



然後又心領神會地配合弟弟演了起來，語氣稍重地吐槽了一句：「還不打起精神？？ 」金宇彬扔掉手中的抹布，心情很不好地回應：「我出去一下！」此時，李光洙也立刻為自己加戲，聲音略帶顫抖地說：「我真的幹不下去了。 」 這幾位不愧是實力派演員，瞬間就把廚房變成了小劇場，上演了一出「兄弟反目」的戲碼。



看完節目播出的觀眾們紛紛上網留言：「他們的綜藝我可以看100集」、「好友之間相處的氛圍太讓人羨慕了」、「好想去他們的店啊」、「金宇彬很有綜藝感」、「什麼時候請宋仲基和都暻秀一起來，陣容絕對是綜藝史上史無前例的豪華了」等。



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