《偶然成为社长2》赵寅成不满弟弟斥责「还不打起精神来」，金宇彬气到甩抹布出走，吓坏了李光洙XD

《偶然成为社长》第2播正式开播，除了社长车太铉和赵寅成之外，还迎来了两人多年的好友们-李光洙、林周焕和金宇彬，兄弟阵容引爆火热收视率。

这几位可是娱乐圈出了名的死党Line，能让他们同框出镜还要追溯到多年前的《两天一夜》和《Running Man》，这次因为《偶然成为社长2》重聚，各家粉丝都踊跃地贡献了收视率，节目想不火都难。 首播几人尝试了第一天营业，虽然还很生疏，但细心照顾顾客的样子，让观众们看得很舒心。

第二天的营业中，众人比之前要熟练得多。林周焕大展厨艺准备了油炸虾，还强烈推荐前来吃饭的学生们。 在哥哥们忙著各自工作的时候，原本一直不声不响洗碗的老幺金宇彬突然对赵寅成说道：「我们是不是要拍一个预告片，节目组用来剪辑的话需要有些小冲突场景吧。 」看来金宇彬很懂得「没有冲突就没有收视率」的综艺套路啊。 金宇彬的发问听得赵寅成不禁反问：「宇彬啊，你这是怎么了？ 」



然后又心领神会地配合弟弟演了起来，语气稍重地吐槽了一句：「还不打起精神？？ 」金宇彬扔掉手中的抹布，心情很不好地回应：「我出去一下！」此时，李光洙也立刻为自己加戏，声音略带颤抖地说：「我真的干不下去了。 」 这几位不愧是实力派演员，瞬间就把厨房变成了小剧场，上演了一出「兄弟反目」的戏码。



看完节目播出的观众们纷纷上网留言：「他们的综艺我可以看100集」、「好友之间相处的氛围太让人羡慕了」、「好想去他们的店啊」、「金宇彬很有综艺感」、「什么时候请宋仲基和都暻秀一起来，阵容绝对是综艺史上史无前例的豪华了」等。



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