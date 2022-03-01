《解禁男女》徐玄站上辦公桌破口大罵，片場氣氛也超瘋狂：「就像演唱會現場一樣，每個人都在歡呼！」

Netflix旗下宣傳頻道The Swoon公開了徐玄和李濬榮一起看《解禁男女》片段並做出反應的影片，徐玄稱讚濬榮演的很好、讓她罵得十分過癮XD

《解禁男女》講的是擁有獨特癖好的男人被女下屬發現秘密後簽署play合約、逐漸發現真愛的故事。 李濬榮飾演Sub臣服者「智厚」、徐玄飾演Dom支配者「智宥」，有一場戲是智厚請求智宥懲罰他，智宥於是利用辦公室的各種道具上演了精彩的辱罵戲碼，髒話一句接一句、最後還站上桌子氣場全開，是電影中當之無愧的高光片段之一。





看到這段時，李濬榮稱讚徐玄罵得非常自然，而且對平時從來不講髒話的徐玄來說很有挑戰性。 對於當時片場的氣氛，李濬榮說：「每個人都很瘋狂，就像演唱會一樣。 」徐玄也說拍完這場戲後所有人都大聲歡呼，讓她非常感謝。



李濬榮看到自己在戲中很享受的表情忍不住發笑，徐玄說：「這種反應你都表現的很好，讓我罵起來很開心過癮。 」李濬榮說那天她把會講的髒話全都講了一遍，徐玄也認為今後大概都不會再有這樣罵人的機會，所以用盡了全力去罵XD



此外還一起觀看了高跟鞋踩背那場戲，徐玄說當時思考了很多：「作為踩人和被踩的一方應該如何表達感情、表達到什麼程度？ 因為是真的用腳踩，既不能讓對方太痛又不能做的太假。 」李濬榮靜靜聽了半天之後說：「剛才真的很像主人，非常霸氣！」這個角色找徐玄來演果然找對人了！



兩人還分享了關於蘇子葉爭議的看法，徐玄認為如果對方是自己邀請來的朋友，她會覺得男友照顧她的朋友很有禮貌，但如果是不熟的人就不太能接受，當然剝蝦和幫忙脫外套就更不行;李濬榮則完全會吃醋。 這兩位主演的實際化學反應也很輕鬆有趣，讓人想把《解禁男女》再重溫一遍呢~（*影片可開啟中文字幕觀看）



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