《解禁男女》徐玄站上办公桌破口大骂，片场气氛也超疯狂：「就像演唱会现场一样，每个人都在欢呼！」

Netflix旗下宣传频道The Swoon公开了徐玄和李浚荣一起看《解禁男女》片段并做出反应的影片，徐玄称赞浚荣演的很好、让她骂得十分过瘾XD

《解禁男女》讲的是拥有独特癖好的男人被女下属发现秘密后签署play合约、逐渐发现真爱的故事。 李浚荣饰演Sub臣服者「智厚」、徐玄饰演Dom支配者「智宥」，有一场戏是智厚请求智宥惩罚他，智宥於是利用办公室的各种道具上演了精彩的辱骂戏码，脏话一句接一句、最后还站上桌子气场全开，是电影中当之无愧的高光片段之一。





看到这段时，李浚荣称赞徐玄骂得非常自然，而且对平时从来不讲脏话的徐玄来说很有挑战性。 对於当时片场的气氛，李浚荣说：「每个人都很疯狂，就像演唱会一样。 」徐玄也说拍完这场戏后所有人都大声欢呼，让她非常感谢。



李浚荣看到自己在戏中很享受的表情忍不住发笑，徐玄说：「这种反应你都表现的很好，让我骂起来很开心过瘾。 」李浚荣说那天她把会讲的脏话全都讲了一遍，徐玄也认为今后大概都不会再有这样骂人的机会，所以用尽了全力去骂XD



此外还一起观看了高跟鞋踩背那场戏，徐玄说当时思考了很多：「作为踩人和被踩的一方应该如何表达感情、表达到什么程度？ 因为是真的用脚踩，既不能让对方太痛又不能做的太假。 」李浚荣静静听了半天之后说：「刚才真的很像主人，非常霸气！」这个角色找徐玄来演果然找对人了！



两人还分享了关於苏子叶争议的看法，徐玄认为如果对方是自己邀请来的朋友，她会觉得男友照顾她的朋友很有礼貌，但如果是不熟的人就不太能接受，当然剥虾和帮忙脱外套就更不行;李浚荣则完全会吃醋。 这两位主演的实际化学反应也很轻松有趣，让人想把《解禁男女》再重温一遍呢~（*影片可开启中文字幕观看）



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