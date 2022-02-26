韓佳人曝23歲早早結婚和童年缺憾有關，看著延政勳照顧孩子自己也被療癒了

歐尼現在幸福就好～♡

韓佳人近期和精神科醫師吳恩瑛、李昇基、盧弘喆一同主持談話性節目《Circle House》，首集戀愛議題中，韓佳人幾度談到了與延政勳的婚姻。



來賓「鐵壁」（節目裡的來賓都用各自的愛情觀代稱）說起自己生命中完全沒有「父親」一角，也因為從沒見過所以不會怨恨。韓佳人對此很有共鳴，表示對自己父親也是毫無感情。

在去過延政勳家後，韓佳人首次感受到了家庭的溫暖，一起吃著飯、閒話家常，就像電視劇那樣，「我會那麼早結婚的動機，是因為我太想成為這個家庭的一員了，一直都很希望有人能成為我的避風港。因為很早就遇到了那麼一個人，所以就結婚了。」



韓佳人更說看著延政勳照顧孩子的時候，都會有種被療癒的感覺，每每看著丈夫和兩個孩子溫馨的玩耍會幾度想落淚，「從丈夫的身上，看到了我夢想中、希望的父親模樣，讓我感到非常療癒，在原生家庭沒能得到的，從丈夫那裡得到了。」講著講著忍不住落下淚來。



▼節目相關片段



▼延政勳育兒身影



母胎美人韓佳人正值23歲花樣年華、演藝事業也正當起飛時，就選擇嫁給了當時27歲的延政勳，外界從「為何那麼早結婚」關心到「結婚多年為何還不生孩子」，韓佳人在《Circle House》也透露了自己背負不小的壓力，但堅定著一步一步實現人生計畫，目前和延政勳育有一女一男過得相當幸福。

▼圖為夫妻倆16年與長女合照



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