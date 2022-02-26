韩佳人曝23岁早早结婚和童年缺憾有关，看著延政勋照顾孩子自己也被疗愈了

欧尼现在幸福就好～♡

韩佳人近期和精神科医师吴恩瑛、李升基、卢弘喆一同主持谈话性节目《Circle House》，首集恋爱议题中，韩佳人几度谈到了与延政勋的婚姻。



来宾「铁壁」（节目里的来宾都用各自的爱情观代称）说起自己生命中完全没有「父亲」一角，也因为从没见过所以不会怨恨。韩佳人对此很有共鸣，表示对自己父亲也是毫无感情。

在去过延政勋家后，韩佳人首次感受到了家庭的温暖，一起吃著饭、闲话家常，就像电视剧那样，「我会那么早结婚的动机，是因为我太想成为这个家庭的一员了，一直都很希望有人能成为我的避风港。因为很早就遇到了那么一个人，所以就结婚了。」



韩佳人更说看著延政勋照顾孩子的时候，都会有种被疗愈的感觉，每每看著丈夫和两个孩子温馨的玩耍会几度想落泪，「从丈夫的身上，看到了我梦想中、希望的父亲模样，让我感到非常疗愈，在原生家庭没能得到的，从丈夫那里得到了。」讲著讲著忍不住落下泪来。



▼节目相关片段



▼延政勋育儿身影



母胎美人韩佳人正值23岁花样年华、演艺事业也正当起飞时，就选择嫁给了当时27岁的延政勋，外界从「为何那么早结婚」关心到「结婚多年为何还不生孩子」，韩佳人在《Circle House》也透露了自己背负不小的压力，但坚定著一步一步实现人生计画，目前和延政勋育有一女一男过得相当幸福。

▼图为夫妻俩16年与长女合照



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