「致想從人生中解放的你」《我的大叔》朴海英新作《我的解放日記》要再次帶給觀眾慰藉

《我的解放日記》首支預告就有療癒感♥

曾寫出神作《我的大叔》的編劇朴海英，新作《我的解放日記》今（25）日公開了首支預告，從預告就開始慰藉人心。

《我的解放日記》由李民基、金智媛、李伊（EL）與孫錫久主演，劇情講述三姐弟再也無法忍受彼此的「幸福復甦記」，李伊、李民基與金智媛飾演三姐弟「廉基貞」、「廉昌熙」與「廉美貞」，生活達到緊繃狀態的他們亟欲「解放」，直至遇見了孫錫久飾演的神祕外地人「具氏」後，開始有了變化。

從前導海報的設計就能感受《我的解放日記》特殊氛圍。一是三姐弟擁擠的搭乘地鐵時，有個匆匆路過的神祕男子，他身上有一縷陽光照射著；二是茫茫雪路之中，三姐弟宛如陌生人般各走各的，最後方還有那名神秘男子。其中，第一張海報的色調、Logo設計，都不難讓人想起《我的大叔》。



▼《我的大叔》



預告片中，先是打開了「我的解放日記」，日記上寫著「所有關係都是勞動，這樣子生活根本不是人生，就像是被關住的人生」，伴隨著這些字句的，是一幕幕令人挫折的記憶。



此時，廉美貞（金智媛 飾）開口了：「我……想得到解放。如果我們都得到幸福就好了，如同炙熱的陽光一般毫無褶皺。」



▼預告片



如同海報釋出時的反應，看過的網友們表示相當喜歡《我的解放日記》帶出的氛圍，更稱讚金智媛的聲音「太好聽」，紛紛表示等不及播出、期待能成為上半年最佳電視劇。

《我的解放日記》將在4月於JTBC首播。

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