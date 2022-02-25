「致想从人生中解放的你」《我的大叔》朴海英新作《我的解放日记》要再次带给观众慰藉

《我的解放日记》首支预告就有疗愈感♥

曾写出神作《我的大叔》的编剧朴海英，新作《我的解放日记》今（25）日公开了首支预告，从预告就开始慰藉人心。

《我的解放日记》由李民基、金智媛、李伊（EL）与孙锡久主演，剧情讲述三姐弟再也无法忍受彼此的「幸福复苏记」，李伊、李民基与金智媛饰演三姐弟「廉基贞」、「廉昌熙」与「廉美贞」，生活达到紧绷状态的他们亟欲「解放」，直至遇见了孙锡久饰演的神秘外地人「具氏」后，开始有了变化。

从前导海报的设计就能感受《我的解放日记》特殊氛围。一是三姐弟拥挤的搭乘地铁时，有个匆匆路过的神秘男子，他身上有一缕阳光照射著；二是茫茫雪路之中，三姐弟宛如陌生人般各走各的，最后方还有那名神秘男子。其中，第一张海报的色调、Logo设计，都不难让人想起《我的大叔》。



▼《我的大叔》



预告片中，先是打开了「我的解放日记」，日记上写著「所有关系都是劳动，这样子生活根本不是人生，就像是被关住的人生」，伴随著这些字句的，是一幕幕令人挫折的记忆。



此时，廉美贞（金智媛 饰）开口了：「我……想得到解放。如果我们都得到幸福就好了，如同炙热的阳光一般毫无褶皱。」



▼预告片



如同海报释出时的反应，看过的网友们表示相当喜欢《我的解放日记》带出的氛围，更称赞金智媛的声音「太好听」，纷纷表示等不及播出、期待能成为上半年最佳电视剧。

《我的解放日记》将在4月於JTBC首播。

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