《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》「暖流」宋江&「冷空氣」朴敏英，他們的辦公室戀情其實蠻艱難的

《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》中宋江和朴敏英的辦公室戀情能順利嗎？

朴敏英又演了她十分擅長的浪漫喜劇，搭檔的還是近期風頭正勁的小鮮肉宋江，電視劇開播前還有不少人覺得他倆少了點CP感，沒想到開播後立馬被啪啪打臉，也不知道是宋江百搭，還是朴敏英百搭，總之他倆站在一起，那全新的清新CP感直接溢出了熒幕，甚至還打破了「韓劇8集定律」，第二集就上演了火熱勁爆的床戲，收視率直接逼近10%。當夏京（朴敏英 飾）和時雨（宋江 飾）的辦公室戀情曝光時，兩人未來的情路將會怎樣呢？

#. 被發現就完蛋了！提心吊膽的秘密戀愛

夏京和時雨偷偷展開的辦公室戀情有一個重要的前提，那就是不能被發現。曾經有過類似經驗的夏京完全不想再經歷一次之前的殘酷史，因此她才會警告時雨「一旦被發現就結束了」。 什麼叫做欲蓋彌彰？ 什麼叫做此地無銀三百兩，刻意保持距離只會讓人升起疑心，不然氣象廳裡怎麼會傳出「時雨好像和同公司的人在戀愛」的傳聞呢？ 被發現之後他倆到底會不會繼續保持戀愛關係呢？？



#. 冷空氣和暖流的邂逅

夏京和時雨性格完全相反，原則主義者夏京就像一陣冷空氣，而在喜歡的人面前毫不遮掩的時雨更像是暖流。 兩人的工作方式也完美體現了本尊的性格，夏京一切靠數據數值說話，而時雨則更偏重於個人經驗。 性格迥異、工作方式甚至相衝突的他們光靠荷爾蒙能維持愛情嗎？ 雖然還處在蜜戀期，但觀眾們已經預見他倆今後可能會因為性格問題發生矛盾了。



#. 打給時雨的神秘電話

一通不知道是誰打來的電話勾起了所有觀眾的好奇心，愛笑的時雨在確認對方是誰之後表情迅速暗沉下來，對方會是誰呢？ 是經常出現在時雨夢中的「紅皮鞋」，還是和老公大吵一架之後痛哭不止的前女友宥珍（Yura 飾）呢？

夏京和時雨的戀愛之路上絆腳石頗多，一切就等著接下來的劇情為我們揭曉吧。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞