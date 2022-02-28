《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》「暖流」宋江&「冷空气」朴敏英，他们的办公室恋情其实蛮艰难的

《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》中宋江和朴敏英的办公室恋情能顺利吗？

朴敏英又演了她十分擅长的浪漫喜剧，搭档的还是近期风头正劲的小鲜肉宋江，电视剧开播前还有不少人觉得他俩少了点CP感，没想到开播后立马被啪啪打脸，也不知道是宋江百搭，还是朴敏英百搭，总之他俩站在一起，那全新的清新CP感直接溢出了荧幕，甚至还打破了「韩剧8集定律」，第二集就上演了火热劲爆的床戏，收视率直接逼近10%。当夏京（朴敏英 饰）和时雨（宋江 饰）的办公室恋情曝光时，两人未来的情路将会怎样呢？

#. 被发现就完蛋了！提心吊胆的秘密恋爱

夏京和时雨偷偷展开的办公室恋情有一个重要的前提，那就是不能被发现。曾经有过类似经验的夏京完全不想再经历一次之前的残酷史，因此她才会警告时雨「一旦被发现就结束了」。 什么叫做欲盖弥彰？ 什么叫做此地无银三百两，刻意保持距离只会让人升起疑心，不然气象厅里怎么会传出「时雨好像和同公司的人在恋爱」的传闻呢？ 被发现之后他俩到底会不会继续保持恋爱关系呢？？



#. 冷空气和暖流的邂逅

夏京和时雨性格完全相反，原则主义者夏京就像一阵冷空气，而在喜欢的人面前毫不遮掩的时雨更像是暖流。 两人的工作方式也完美体现了本尊的性格，夏京一切靠数据数值说话，而时雨则更偏重於个人经验。 性格迥异、工作方式甚至相冲突的他们光靠荷尔蒙能维持爱情吗？ 虽然还处在蜜恋期，但观众们已经预见他俩今后可能会因为性格问题发生矛盾了。



#. 打给时雨的神秘电话

一通不知道是谁打来的电话勾起了所有观众的好奇心，爱笑的时雨在确认对方是谁之后表情迅速暗沉下来，对方会是谁呢？ 是经常出现在时雨梦中的「红皮鞋」，还是和老公大吵一架之后痛哭不止的前女友宥珍（Yura 饰）呢？

夏京和时雨的恋爱之路上绊脚石颇多，一切就等著接下来的剧情为我们揭晓吧。



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