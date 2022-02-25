金宇彬是都敬秀的狂熱男飯！秒回答是最喜歡的歌手、發歌就宣傳、送咖啡車，網友：「論飯心是我輸了」

近日，金宇彬接受採訪時被問到最喜歡的歌手？他一秒都沒有猶豫就回答都敬秀（D.O.）。

被問到最喜歡的歌是？金宇彬：「都敬秀的歌！《Rose》昨天也聽了，運動的時候都是從都敬秀的歌開始，收尾拉筋的時候也是以都敬秀的歌結束。」回答完還跟都敬秀打了招呼 XD



只要發行新歌曲，金宇彬也一定會在 IG 進行宣傳：「運動時都聽都敬秀的歌」、「移動時要聽都敬秀的歌」、「星期六要聽都敬秀的歌」。



都敬秀在拍攝電影《The Moon》時，金宇彬也送上應援咖啡車：「我們敬秀拜託大家啦！」旁邊的看板甚至寫著：「不要受傷都敬秀、不要生病都敬秀、好好吃飯都敬秀、覺要睡飽都敬秀、尖叫起來都敬秀。」



而他們都是趙寅成至親組成員，趙寅成之前採訪也曾收到「是否有最在意的後輩？或許是不是最疼愛都敬秀？」時，趙寅成笑著回答：「都敬秀是金宇彬的愛！宇彬太喜歡敬秀了，甚至還會說『我的愛都敬秀，你在哪裡呀』這種程度。」



這讓網友們紛紛表示：「啊 金宇彬請到後面排隊」、「不是 宇彬比我更喜歡都敬秀啊」、「我總是輸給金宇彬」、「應援咖啡車的文句太好笑了」、「運動的時後竟然聽著《Rose》我輸了ㅠㅠ」、「想看兩人一起拍戲或綜藝」。

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