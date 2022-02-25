金宇彬是都敬秀的狂热男饭！秒回答是最喜欢的歌手、发歌就宣传、送咖啡车，网友：「论饭心是我输了」

近日，金宇彬接受采访时被问到最喜欢的歌手？他一秒都没有犹豫就回答都敬秀（D.O.）。

被问到最喜欢的歌是？金宇彬：「都敬秀的歌！《Rose》昨天也听了，运动的时候都是从都敬秀的歌开始，收尾拉筋的时候也是以都敬秀的歌结束。」回答完还跟都敬秀打了招呼 XD



只要发行新歌曲，金宇彬也一定会在 IG 进行宣传：「运动时都听都敬秀的歌」、「移动时要听都敬秀的歌」、「星期六要听都敬秀的歌」。



都敬秀在拍摄电影《The Moon》时，金宇彬也送上应援咖啡车：「我们敬秀拜托大家啦！」旁边的看板甚至写著：「不要受伤都敬秀、不要生病都敬秀、好好吃饭都敬秀、觉要睡饱都敬秀、尖叫起来都敬秀。」



而他们都是赵寅成至亲组成员，赵寅成之前采访也曾收到「是否有最在意的后辈？或许是不是最疼爱都敬秀？」时，赵寅成笑著回答：「都敬秀是金宇彬的爱！宇彬太喜欢敬秀了，甚至还会说『我的爱都敬秀，你在哪里呀』这种程度。」



这让网友们纷纷表示：「啊 金宇彬请到后面排队」、「不是 宇彬比我更喜欢都敬秀啊」、「我总是输给金宇彬」、「应援咖啡车的文句太好笑了」、「运动的时后竟然听著《Rose》我输了ㅠㅠ」、「想看两人一起拍戏或综艺」。

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