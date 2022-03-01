「大家猜那一部是最高！」朴敏英真的超會挑劇本！幾乎每部劇收視率都超10%

朴敏英，人送外號「羅曼史喜劇女王」，不僅長得美還演技很不錯，最重要的是超級會挑劇本。

最近朴敏英和宋江主演的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》收視呈破竹之勢持續上升，沒播出一集就刷新自身收視率，第4集首都圈收視率已經高達9%，破十指日可待，該劇也必將在朴敏英的影視劇履歷上留下重重的一筆。



縱觀朴敏英出演過的電視劇，其實每一部都稱得上是經典作，而這歸功於她很會挑劇本。 挑劇本算是演員必備的技能，除了劇情邏輯之外，角色適不適合自己也非常重要。 下面就來看看朴敏英出演過的這些高收視率劇作。

《不可阻擋的High Kick！》，最高收視率20.4%

朴敏英的出道作品，雖然戲份極少，但因為長相清麗給觀眾們留下了深刻印象。



《我是老師》，最高收視率10.6%

已經是女一號了，扮演黑社會老大的獨生女兒，身份和長相很有反差感。



《成均館緋聞》，最高收視率14.3%

朴敏英的代表作之一，從這部戲開始她也走上了收割男神之路，當年這部劇可是聚齊了朴有天、宋仲基、劉亞仁等男星，除了朴有天之外，宋仲基和劉亞仁都已經是頂流韓星了。



《城市獵人》，最高收視率19.9%

與朴敏英合作的是人氣火爆的李敏鎬，這部劇也是李敏鎬顏值巔峰時期，當時就有很多人誇朴敏英很有「男演員福」。



《榮光的在仁》，最高收視率20.1%

劇裡朴敏英身著亮麗禮服亮相派對時的造型驚豔了所有觀眾，當時可是上了熱搜哦！



《仁醫》（Dr. JIN），最高收視率14.5%

隱藏在韓服下的身材超有料，加上逼真的演技，獲得了觀眾們一致好評。



《改過遷善》，最高收視率10.2%

比起朴敏英的其他作品來，這部戲似乎不那麼出名，但因為劇情和主演陣容都很棒，收視率也非常不錯。



《Healer》，最高收視率10.3%

小編心目中與朴敏英最般配的男演員就是池昌旭了，看這部劇的觀眾們，你們站過他倆的CP嗎？



《Remember-兒子的戰爭》，最高收視率20.3%

又合作了一位男神俞承豪，他與朴敏英的在劇中的互動可謂浪漫滿溢。



《金秘書為何那樣》，最高收視率8.7%

雖然收視率只有8.7%，但別忘了這可是tvN的作品，並非傳統三大台電視劇，8.7%已經相當厲害了。 她和朴敘俊怎麼也如此般配呢？同時這部戲裡的朴敏英也重返顏值巔峰，讓觀眾們愛慘了。



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