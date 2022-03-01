「大家猜那一部是最高！」朴敏英真的超会挑剧本！几乎每部剧收视率都超10%

朴敏英，人送外号「罗曼史喜剧女王」，不仅长得美还演技很不错，最重要的是超级会挑剧本。

最近朴敏英和宋江主演的《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》收视呈破竹之势持续上升，没播出一集就刷新自身收视率，第4集首都圈收视率已经高达9%，破十指日可待，该剧也必将在朴敏英的影视剧履历上留下重重的一笔。



纵观朴敏英出演过的电视剧，其实每一部都称得上是经典作，而这归功於她很会挑剧本。 挑剧本算是演员必备的技能，除了剧情逻辑之外，角色适不适合自己也非常重要。 下面就来看看朴敏英出演过的这些高收视率剧作。

《不可阻挡的High Kick！》，最高收视率20.4%

朴敏英的出道作品，虽然戏份极少，但因为长相清丽给观众们留下了深刻印象。



《我是老师》，最高收视率10.6%

已经是女一号了，扮演黑社会老大的独生女儿，身份和长相很有反差感。



《成均馆绯闻》，最高收视率14.3%

朴敏英的代表作之一，从这部戏开始她也走上了收割男神之路，当年这部剧可是聚齐了朴有天、宋仲基、刘亚仁等男星，除了朴有天之外，宋仲基和刘亚仁都已经是顶流韩星了。



《城市猎人》，最高收视率19.9%

与朴敏英合作的是人气火爆的李敏镐，这部剧也是李敏镐颜值巅峰时期，当时就有很多人夸朴敏英很有「男演员福」。



《荣光的在仁》，最高收视率20.1%

剧里朴敏英身著亮丽礼服亮相派对时的造型惊艳了所有观众，当时可是上了热搜哦！



《仁医》（Dr. JIN），最高收视率14.5%

隐藏在韩服下的身材超有料，加上逼真的演技，获得了观众们一致好评。



《改过迁善》，最高收视率10.2%

比起朴敏英的其他作品来，这部戏似乎不那么出名，但因为剧情和主演阵容都很棒，收视率也非常不错。



《Healer》，最高收视率10.3%

小编心目中与朴敏英最般配的男演员就是池昌旭了，看这部剧的观众们，你们站过他俩的CP吗？



《Remember-儿子的战争》，最高收视率20.3%

又合作了一位男神俞承豪，他与朴敏英的在剧中的互动可谓浪漫满溢。



《金秘书为何那样》，最高收视率8.7%

虽然收视率只有8.7%，但别忘了这可是tvN的作品，并非传统三大台电视剧，8.7%已经相当厉害了。 她和朴叙俊怎么也如此般配呢？同时这部戏里的朴敏英也重返颜值巅峰，让观众们爱惨了。



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