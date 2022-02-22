冬奧紛爭延燒演藝圈！不僅劉在錫，Haha、張聖圭、BTS RM等人都遭中國網友出征

已經關了三個站了……《玩什麼好呢？》IG、一些藝人的IG都有被「嘔吐符號」洗版的情形。

回顧北京冬季奧運剛開始沒多久，1000公尺短道競速滑冰項目就出現爭議，韓國選手黃大憲被判犯規失格、與金牌失之交臂，最終讓中國選手遞補金牌。

中國與韓國對該項目判決可以說是互不相讓，但各自支持自家選手也無不對。然而誰知道呢，賽場上的爭議竟然延燒到演藝圈，中國網友無法忍受韓國藝人公開支持被判失格的韓國選手黃大憲，紛紛退粉甚至轉為黑粉。

最新被「出征」的韓國藝人就是劉在錫，以下從中國微博上的熱門tag來看看冬奧這些天究竟發生什麼事……

「劉在石力挺黃大憲在中國涼涼」

人稱「大神」的劉在錫，本來在中國也擁有大批粉絲（中國翻譯「劉在石」），沒想到他在《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）與申奉仙表達了對黃大憲被判失格的憤怒，隨即引來中國網友不滿，《玩什麼好呢？》官方IG開始被嘔吐符號洗版，劉在錫中國粉絲團「劉在石宇宙_Yooniverse」宣布關站。



「Haha點讚張聖圭ins」

張聖圭於個人IG上發布了一段黃大憲冬奧比賽影片，並且批判中國選手才是犯規。Haha按了該貼文讚，中國粉絲團「河東勳_HA-ven愛河」主張「追星的底線是愛國」後宣布關站，Haha與張聖圭的IG同時遭洗版，張聖圭不堪其擾發文警告：「不要動到我珍貴的兒子」。



「金南俊配圖冬奧會」

金南俊即BTS隊長RM，他在IG限時動態上放了黃大憲比賽照片，加上拍手即按讚符號。由於RM的IG無法留言，中國網友轉戰BTS官方IG洗版。

「Jennie私下應援黃大憲」

黃大憲在比賽過後接受媒體採訪，公開感謝RM對他的支持，也表示對於BTS IG遭洗版感到很抱歉，同時感謝全球的ARMY（BTS粉絲）用紫色愛心符號「淨化」BTS IG。黃大憲更透露了自己是BLACKPINK Jennie粉絲，Jennie有透過熟人祝賀他拿了金牌（1500公尺項目）。

「金烔完點讚」

神話成員金烔完和Haha的情況類似，只是點個讚就出事。金烔完點讚的是演員許志雄的發文，許志雄喜愛文學及寫作，疑似在冬奧黃大憲失格事件後寫了一篇中國小說《阿Q正傳》讀後感（發布日是8日，但修改日是以今日算起的一週前），寫道：「蜂擁而至將藝人的SNS夷為平地，讓我聯想到了阿Q。」。



金烔完點讚該文被中國網友發現，中國粉絲團「金烔完_DongWan的生活工作紀錄冊」隨後宣布關站。



除了以上韓國藝人，還有嚴志媛、朴柱炫、申智（高耀太主唱）、方珉雅、安昭熙等等被中國網友指出曾支持黃大憲而紛紛退粉。

韓國網友對中國網友的做法嗤之以鼻，認為自家藝人不用靠中國也能在全球站住腳，尤其是對自家「國民MC」非常有信心，留言包括「劉在錫是由我們來守護得，沒有你們也沒關係」、「為什麼還要審查我們國家藝人的發言」、「不要再非法收看了」、「他們對劉大神有什麼幫助？」。

目前，劉在錫的全球粉絲都如同ARMY一般，努力留言「淨化」《玩什麼好呢？》IG。

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