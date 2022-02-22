冬奥纷争延烧演艺圈！不仅刘在锡，Haha、张圣圭、BTS RM等人都遭中国网友出征

已经关了三个站了……《玩什么好呢？》IG、一些艺人的IG都有被「呕吐符号」洗版的情形。

回顾北京冬季奥运刚开始没多久，1000公尺短道竞速滑冰项目就出现争议，韩国选手黄大宪被判犯规失格、与金牌失之交臂，最终让中国选手递补金牌。

中国与韩国对该项目判决可以说是互不相让，但各自支持自家选手也无不对。然而谁知道呢，赛场上的争议竟然延烧到演艺圈，中国网友无法忍受韩国艺人公开支持被判失格的韩国选手黄大宪，纷纷退粉甚至转为黑粉。

最新被「出征」的韩国艺人就是刘在锡，以下从中国微博上的热门tag来看看冬奥这些天究竟发生什么事……

「刘在石力挺黄大宪在中国凉凉」

人称「大神」的刘在锡，本来在中国也拥有大批粉丝（中国翻译「刘在石」），没想到他在《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）与申奉仙表达了对黄大宪被判失格的愤怒，随即引来中国网友不满，《玩什么好呢？》官方IG开始被呕吐符号洗版，刘在锡中国粉丝团「刘在石宇宙_Yooniverse」宣布关站。



「Haha点赞张圣圭ins」

张圣圭於个人IG上发布了一段黄大宪冬奥比赛影片，并且批判中国选手才是犯规。Haha按了该贴文赞，中国粉丝团「河东勋_HA-ven爱河」主张「追星的底线是爱国」后宣布关站，Haha与张圣圭的IG同时遭洗版，张圣圭不堪其扰发文警告：「不要动到我珍贵的儿子」。



「金南俊配图冬奥会」

金南俊即BTS队长RM，他在IG限时动态上放了黄大宪比赛照片，加上拍手即按赞符号。由於RM的IG无法留言，中国网友转战BTS官方IG洗版。

「Jennie私下应援黄大宪」

黄大宪在比赛过后接受媒体采访，公开感谢RM对他的支持，也表示对於BTS IG遭洗版感到很抱歉，同时感谢全球的ARMY（BTS粉丝）用紫色爱心符号「净化」BTS IG。黄大宪更透露了自己是BLACKPINK Jennie粉丝，Jennie有透过熟人祝贺他拿了金牌（1500公尺项目）。

「金烔完点赞」

神话成员金烔完和Haha的情况类似，只是点个赞就出事。金烔完点赞的是演员许志雄的发文，许志雄喜爱文学及写作，疑似在冬奥黄大宪失格事件后写了一篇中国小说《阿Q正传》读后感（发布日是8日，但修改日是以今日算起的一周前），写道：「蜂拥而至将艺人的SNS夷为平地，让我联想到了阿Q。」。



金烔完点赞该文被中国网友发现，中国粉丝团「金烔完_DongWan的生活工作纪录册」随后宣布关站。



除了以上韩国艺人，还有严志媛、朴柱炫、申智（高耀太主唱）、方珉雅、安昭熙等等被中国网友指出曾支持黄大宪而纷纷退粉。

韩国网友对中国网友的做法嗤之以鼻，认为自家艺人不用靠中国也能在全球站住脚，尤其是对自家「国民MC」非常有信心，留言包括「刘在锡是由我们来守护得，没有你们也没关系」、「为什么还要审查我们国家艺人的发言」、「不要再非法收看了」、「他们对刘大神有什么帮助？」。

目前，刘在锡的全球粉丝都如同ARMY一般，努力留言「净化」《玩什么好呢？》IG。

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