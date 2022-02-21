李鍾碩結婚理想型公開！渴望早日成家、想上新郎課程學料理和按摩，只為服務未來妻子

李鍾碩真的太sweet！究竟哪位拯救了天下的女子可以嫁給他呢？ XD

ELLE KOREA本月18日公開了對李鍾碩的採訪，不僅聊到對理想型的具體想法，還分享了對未來家庭生活的美好憧憬。

李鍾碩說之前很喜歡擊劍，但因為拍戲時韌帶受傷只能放棄，現在如果有時間休息的話最想做的事就是上新郎課程！「20代時接受採訪說過想趁年輕漂亮的時候儘早結婚，現在已經到了結婚也不奇怪的年齡，所以希望提前上一上新郎課程。 」



李鍾碩對家庭有很多美好的憧憬：「新郎課程應該會包含料理吧，而且可以為未來的妻子學習按摩之類的。 為了建設美好的家庭，應該有很多可以學習的東西吧。 」

對於理想型，李鍾碩現在有了更加具體的想像：「賢明、堅強，能夠讓我尊敬，最重要的是很可愛。 應該不容易吧？ 」說完之後自己也覺得難度很高XD



關於選擇「我愛的人」還是「愛我的人」，李鍾碩的心態也發生了變化：「從前因為想著粉絲，一直覺得是愛我的人，但現在想選擇我愛的人。 因為覺得現在有了餘裕、能給與對方更多，而給予也是更加開心的事。 」

李鍾碩說自己最辛苦的時候總會想起初戀，因為那是他最青澀、稚氣也最熱情的青春時代，真的既長情又專情~



最後，李鍾碩還分享了近期最愛的兩首歌，分別是紫雨林的《永遠永遠》和IU的《冬眠》，自己作品中最中意的是《羅曼史是別冊附錄》，因為很希望成為劇中角色那樣的人。 想成為李太太的人覺得自己和他的共鳴夠不夠多呢？



此外，李鍾碩和潤娥主演的tvN新劇《Big Mouth》將在上半年開播，講述勝率只有10%的三流律師接手一起殺人案訴訟後捲入一系列詭異事件的故事，兩位演員在劇中飾演半吊子夫妻檔「朴昌浩」和「高美好」，讓人十分期待！



▼ELLE KOREA的採訪影片：



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