李钟硕结婚理想型公开！渴望早日成家、想上新郎课程学料理和按摩，只为服务未来妻子

李钟硕真的太sweet！究竟哪位拯救了天下的女子可以嫁给他呢？ XD

ELLE KOREA本月18日公开了对李钟硕的采访，不仅聊到对理想型的具体想法，还分享了对未来家庭生活的美好憧憬。

李钟硕说之前很喜欢击剑，但因为拍戏时韧带受伤只能放弃，现在如果有时间休息的话最想做的事就是上新郎课程！「20代时接受采访说过想趁年轻漂亮的时候尽早结婚，现在已经到了结婚也不奇怪的年龄，所以希望提前上一上新郎课程。 」



李钟硕对家庭有很多美好的憧憬：「新郎课程应该会包含料理吧，而且可以为未来的妻子学习按摩之类的。 为了建设美好的家庭，应该有很多可以学习的东西吧。 」

对於理想型，李钟硕现在有了更加具体的想像：「贤明、坚强，能够让我尊敬，最重要的是很可爱。 应该不容易吧？ 」说完之后自己也觉得难度很高XD



关於选择「我爱的人」还是「爱我的人」，李钟硕的心态也发生了变化：「从前因为想著粉丝，一直觉得是爱我的人，但现在想选择我爱的人。 因为觉得现在有了余裕、能给与对方更多，而给予也是更加开心的事。 」

李钟硕说自己最辛苦的时候总会想起初恋，因为那是他最青涩、稚气也最热情的青春时代，真的既长情又专情~



最后，李钟硕还分享了近期最爱的两首歌，分别是紫雨林的《永远永远》和IU的《冬眠》，自己作品中最中意的是《罗曼史是别册附录》，因为很希望成为剧中角色那样的人。 想成为李太太的人觉得自己和他的共鸣够不够多呢？



此外，李钟硕和润娥主演的tvN新剧《Big Mouth》将在上半年开播，讲述胜率只有10%的三流律师接手一起杀人案诉讼后卷入一系列诡异事件的故事，两位演员在剧中饰演半吊子夫妻档「朴昌浩」和「高美好」，让人十分期待！



▼ELLE KOREA的采访影片：



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