《二十五，二十一》今晚EP.3搶先看！南柱赫手中僅剩的一本漫畫書，會租給金泰梨還是苞娜呢～

【最新劇照】這部劇莫名地激起我青春熱血的回憶啊～！不曉得今晚的收視率，會不會再更上一層樓呢？

tvN 新劇《二十五，二十一》開播後，從EP.1的6.3%收視率，攀升到EP.2的8.0%，受到廣大觀眾的熱烈好評，搶先看片段一公開後，劇迷們忍不住留言表示：「等不急想看今晚的EP.3啦！」

▼搶先看：羅希度（金泰梨 飾）衝進漫畫店想看最新一集的新書，白易辰（南柱赫 飾）表示被租走了下次會幫她注意，卻被當場抓包說謊，原來是幫高宥琳（苞娜 飾）留的。

希度認為是她先到店裡的，宥琳則表示自己已經先電話預約了！白易辰被逼得要做出選擇，氣到說會把新書給撕了。



沒想到兩個女生激動同時抓住，下一秒白易辰就擔心書會被撕爛而勸說兩人放手。XD



究竟今晚是希度還是宥琳得到這本新書呢～！？

最新劇照中，本劇五人幫劇在一起吃飯，這尷尬的氛圍到底是怎麼回事？看得我都消化不良了。



本以為關係更進一步的羅希度和白易辰又有了新的衝突，兩人之間發生了什麼事呢？



大雨中智雄（崔顯旭 飾）為宥琳擋雨～！氛圍變好甜。



回顧EP.1-2劇情：金泰梨&南柱赫完美消化90年代末青春們！《二十五，二十一》首週收視就破8%！



▼預告：



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