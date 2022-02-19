《二十五，二十一》今晚EP.3抢先看！南柱赫手中仅剩的一本漫画书，会租给金泰梨还是苞娜呢～

【最新剧照】这部剧莫名地激起我青春热血的回忆啊～！不晓得今晚的收视率，会不会再更上一层楼呢？

tvN 新剧《二十五，二十一》开播后，从EP.1的6.3%收视率，攀升到EP.2的8.0%，受到广大观众的热烈好评，抢先看片段一公开后，剧迷们忍不住留言表示：「等不急想看今晚的EP.3啦！」

▼抢先看：罗希度（金泰梨 饰）冲进漫画店想看最新一集的新书，白易辰（南柱赫 饰）表示被租走了下次会帮她注意，却被当场抓包说谎，原来是帮高宥琳（苞娜 饰）留的。

希度认为是她先到店里的，宥琳则表示自己已经先电话预约了！白易辰被逼得要做出选择，气到说会把新书给撕了。



没想到两个女生激动同时抓住，下一秒白易辰就担心书会被撕烂而劝说两人放手。XD



究竟今晚是希度还是宥琳得到这本新书呢～！？

最新剧照中，本剧五人帮剧在一起吃饭，这尴尬的氛围到底是怎么回事？看得我都消化不良了。



本以为关系更进一步的罗希度和白易辰又有了新的冲突，两人之间发生了什么事呢？



大雨中智雄（崔显旭 饰）为宥琳挡雨～！氛围变好甜。



回顾EP.1-2剧情：金泰梨&南柱赫完美消化90年代末青春们！《二十五，二十一》首周收视就破8%！



▼预告：



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