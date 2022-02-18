《衣袖》演員都看了《殭屍校園》！「西八姐」李恩泉：俊昊歐爸還用李祘語氣說「你和小混混沒什麼區別」

李恩泉在《殭屍校園》中飾演高三生「朴美珍」，脾氣直率且行事果斷，一出場氣勢十足。

當殭屍在校園肆虐時，她展現超強的判斷力和求生欲，因為一直把「西八西八」話掛在嘴邊，觀眾們也稱她「西八姐」，反轉魅力圈了不少粉絲。



而李恩泉也有出演大熱句《衣袖紅鑲邊》，飾演和德任（李世榮 飾）玩一起的宮女小團體成員「孫英姬」。兩個角色有著超大的反差，看起來完全不同人 XD



李恩泉最近的採訪中提到：「拍攝結束後，時隔很久與《衣袖》組見面。在新春特輯和俊昊歐爸變得更親近了，那時候交換了電話號碼，偶爾也會發訊息。宮女們去攀岩兩次，好像不是我們的路，所以放棄了。」



她接著說：「《衣袖》的演員們也看了《殭屍校園》，俊昊歐爸還用李祘語氣對我說『你和小混混沒什麼區別，我還以為你本來就那樣子呢』，我那時候第一次從俊昊歐爸身上感受到大叔美。世榮姐姐本來就喜歡鬼故事或恐怖片，每集結束都會聯繫我。」



1999年出生的李恩泉在2007年以童星出道，還主持過兒童節目。在高中時出演《Black Dog》讓她決定全面朝演員事業發展，並陸續出演《衣袖紅鑲邊》、《殭屍校園》等作品，期待之後的發展啦！

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