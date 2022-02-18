《衣袖》演员都看了《僵尸校园》！「西八姐」李恩泉：俊昊欧爸还用李祘语气说「你和小混混没什么区别」

李恩泉在《僵尸校园》中饰演高三生「朴美珍」，脾气直率且行事果断，一出场气势十足。

当僵尸在校园肆虐时，她展现超强的判断力和求生欲，因为一直把「西八西八」话挂在嘴边，观众们也称她「西八姐」，反转魅力圈了不少粉丝。



而李恩泉也有出演大热句《衣袖红镶边》，饰演和德任（李世荣 饰）玩一起的宫女小团体成员「孙英姬」。两个角色有著超大的反差，看起来完全不同人 XD



李恩泉最近的采访中提到：「拍摄结束后，时隔很久与《衣袖》组见面。在新春特辑和俊昊欧爸变得更亲近了，那时候交换了电话号码，偶尔也会发讯息。宫女们去攀岩两次，好像不是我们的路，所以放弃了。」



她接著说：「《衣袖》的演员们也看了《僵尸校园》，俊昊欧爸还用李祘语气对我说『你和小混混没什么区别，我还以为你本来就那样子呢』，我那时候第一次从俊昊欧爸身上感受到大叔美。世荣姐姐本来就喜欢鬼故事或恐怖片，每集结束都会联系我。」



1999年出生的李恩泉在2007年以童星出道，还主持过儿童节目。在高中时出演《Black Dog》让她决定全面朝演员事业发展，并陆续出演《衣袖红镶边》、《僵尸校园》等作品，期待之后的发展啦！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻