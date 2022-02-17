朴敏英有望出演新劇《月水金火木土》女主角！變身成「完美女人」出租給單身人士，這個題材好新穎！

tvN新劇《月水金火木土》（音，월수금화목토）講述為那些參加夫妻聚會、同學會等需要妻子的單身人士們，「單身生活幫手」女主角崔尚恩假扮成為他們妻子的故事。

17日，演藝界相關人士透露：「朴敏英將出演《月水金火木土》的主角。」對此，所屬社 Hook 娛樂回應：「確實接到《月水金火木土》主人公的出演提案，目前正在積極討論中。」



據悉，朴敏英有望「崔尚恩」一角，是兼備新娘需要具備的所有資質和品德的女性，她利用自己的才能為那些不想結婚的男人假扮成女伴（妻子），幫那些男性獲得更高的社會家庭評價。週一到週六她都會誠心誠意地「工作」，但週日是她會投資自己（劇名《月水金火木土》就是指週一到週六）。她擁有各種外語、高爾夫、擊劍、攀岩和米其林級別的廚藝。



朴敏英每次都展現不同樣貌的角色，從《城市獵人》、《成均館緋聞》到《Healer》等，演繹豐富多彩的角色，《金祕書爲什麼那樣》飾演完美的祕書金微笑、《她的私生活》飾演策展人「成德美」，人氣再次攀升。正在播出的《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》以氣象廳統籌科長陳夏京登場，與李時雨（宋江 飾）的羅曼史也備受期待。



而《月水金火木土》由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》南成宇導演執導。

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