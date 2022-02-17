朴敏英有望出演新剧《月水金火木土》女主角！变身成「完美女人」出租给单身人士，这个题材好新颖！

tvN新剧《月水金火木土》（音，월수금화목토）讲述为那些参加夫妻聚会、同学会等需要妻子的单身人士们，「单身生活帮手」女主角崔尚恩假扮成为他们妻子的故事。

17日，演艺界相关人士透露：「朴敏英将出演《月水金火木土》的主角。」对此，所属社 Hook 娱乐回应：「确实接到《月水金火木土》主人公的出演提案，目前正在积极讨论中。」



据悉，朴敏英有望「崔尚恩」一角，是兼备新娘需要具备的所有资质和品德的女性，她利用自己的才能为那些不想结婚的男人假扮成女伴（妻子），帮那些男性获得更高的社会家庭评价。周一到周六她都会诚心诚意地「工作」，但周日是她会投资自己（剧名《月水金火木土》就是指周一到周六）。她拥有各种外语、高尔夫、击剑、攀岩和米其林级别的厨艺。



朴敏英每次都展现不同样貌的角色，从《城市猎人》、《成均馆绯闻》到《Healer》等，演绎丰富多彩的角色，《金秘书爲什么那样》饰演完美的秘书金微笑、《她的私生活》饰演策展人「成德美」，人气再次攀升。正在播出的《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》以气象厅统筹科长陈夏京登场，与李时雨（宋江 饰）的罗曼史也备受期待。



而《月水金火木土》由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》南成宇导演执导。

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