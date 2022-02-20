【K社韓文小百科】繼「蘇子葉」之後又一道爭議題「男友該不該為女友人拉大衣拉鏈？」鄭敬淏的覺悟值得大家學習XD

這是沒完沒了了，「蘇子葉爭議」還沒有散去，又來了一條送命題。

在韓國「蘇子葉爭議」可是夫妻、情侶之間的一大禁忌，就如同我們思維裡的「剝蝦行為」，我的老公/男友怎麼能為女性友人剝蝦呢？ 麻煩你像鄭敬淏說的那樣連殼一起吃，這樣更有營養！！小鄭的眉頭告訴我們，他有多不理解剝蝦行為。



這個問題還沒超出結果，韓網上又來了一條題目「男友應不應該幫女性友人拉大衣的拉鏈」，前段時間播出的綜藝節目《戀愛的干預3》裡，一位女性觀眾就公開了讓自己苦惱的事情。 她的男友竟然在女友面前幫女性友人拉上了長羽絨服的拉鏈，這樣的行為該不該疑心呢???



作為嘉賓之一的模特韓惠珍即刻就給出了意見：「快分手！！！」另一位嘉賓郭亭恩則稱：「要比在你看不到的地方拉開拉鏈要好。 不過你應該當場制止，直接表達出你的不高興。」 朱宇宰更是表示：「要是我女友的男性友人幫她拉拉鏈，我會立刻重新拉開」。



是韓國女生心眼小？ 很矯情嗎？ 顯然不是，任何處在戀愛、婚姻關係中的女性都有強烈的「佔有欲」，都希望對方的注意力在自己身上，而非過多地關注其他異性。 蘇子葉粘在一起的話，那就吃兩片，覺得鹹，就多吃點飯，蝦殼請自己剝，外套的拉鍊也請你們自己拉！！

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