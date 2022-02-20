【K社韩文小百科】继「苏子叶」之后又一道争议题「男友该不该为女友人拉大衣拉链？」郑敬淏的觉悟值得大家学习XD

这是没完没了了，「苏子叶争议」还没有散去，又来了一条送命题。

在韩国「苏子叶争议」可是夫妻、情侣之间的一大禁忌，就如同我们思维里的「剥虾行为」，我的老公/男友怎么能为女性友人剥虾呢？ 麻烦你像郑敬淏说的那样连壳一起吃，这样更有营养！！小郑的眉头告诉我们，他有多不理解剥虾行为。



这个问题还没超出结果，韩网上又来了一条题目「男友应不应该帮女性友人拉大衣的拉链」，前段时间播出的综艺节目《恋爱的干预3》里，一位女性观众就公开了让自己苦恼的事情。 她的男友竟然在女友面前帮女性友人拉上了长羽绒服的拉链，这样的行为该不该疑心呢???



作为嘉宾之一的模特韩惠珍即刻就给出了意见：「快分手！！！」另一位嘉宾郭亭恩则称：「要比在你看不到的地方拉开拉链要好。 不过你应该当场制止，直接表达出你的不高兴。」 朱宇宰更是表示：「要是我女友的男性友人帮她拉拉链，我会立刻重新拉开」。



是韩国女生心眼小？ 很矫情吗？ 显然不是，任何处在恋爱、婚姻关系中的女性都有强烈的「占有欲」，都希望对方的注意力在自己身上，而非过多地关注其他异性。 苏子叶粘在一起的话，那就吃两片，觉得咸，就多吃点饭，虾壳请自己剥，外套的拉炼也请你们自己拉！！

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