[有雷]《警校菜鳥》姜丹尼爾求助蔡秀彬：「請你當我的狙擊手！」是誰的心已經被狙擊了呢（EP5－6）

[有雷]《警校菜鳥》每週的熱血劇情總是讓人非常有共鳴！當所有證據都對你不利，就連證人都做出假口供的時候，又該如何證明自己的清白呢？姜丹尼爾與蔡秀彬不知不覺已經成了互相傾吐心事的關係，兩人也在互相幫助之下，發射出粉紅光芒啦！

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《警校菜鳥》校內女生們歡天喜地跑去聯誼，男生代表魏承現（姜丹尼爾飾）跟金拓（李新英飾）卻捲入鬥毆事件。原本只單純吃完飯想要打撞球的魏承現跟金拓，目睹了櫃檯工讀生被流氓群體霸凌的現場，魏承現雖然清楚規範也不想動手打人，但兩人卻避免不了這狀況。雖然流氓被打跑，魏承現與金拓也遇見了校內的玄碩學長，學長表示要他們快離開，他會幫忙善後。



不久後進行期中考試，魏承現意外看見玄碩學長用手機作弊的事實，學長有點擔心被公開，於是拿當日兩人在撞球場與流氓打架的影片作為威脅，甚至就直接上傳到學校網站，學校雖然也找來當日被霸凌的工讀生說明，但他一開口卻咬定是警大學生先惹事，讓魏承現與金拓百口莫辯，禁足留校察看。這事件也被散佈到媒體，校方不得不自行查明真相。



高恩江（蔡秀彬飾）在聯誼時雖然遇見了不錯的男生，但魏承現同時也提醒她，希望她選擇能夠輕鬆相處的對象。在高恩江的詢問下，魏承現也用假設性的方式說明自己的現況，如果好友被挾持，雖然手上有槍但卻怕誤傷人質，高恩江說，「這時候都應該有遠方狙擊手，你只要負責傳遞信號就好」，於是讓魏承現在最後關頭終於打了電話給高恩江，請她當自己的狙擊手。



高恩江傳達了一封手寫信給那位被霸凌的工讀生，魏承憲寫著「你並不孤單」，終於讓他願意站出來提供關鍵影片，這也才發現校內的玄碩學長跟外面那些惡霸長期有關聯，並且還透過製作禮贈品收取回扣等等，終於還了魏承現與金拓一個清白。高恩江與魏承現也透過這些事情，關係又更進一步，兩人在靶場練習時距離更靠近，到底是誰的心被狙擊了呢？



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