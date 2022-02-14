[有雷]《警校菜鸟》姜丹尼尔求助蔡秀彬：「请你当我的狙击手！」是谁的心已经被狙击了呢（EP5－6）

[有雷]《警校菜鸟》每周的热血剧情总是让人非常有共鸣！当所有证据都对你不利，就连证人都做出假口供的时候，又该如何证明自己的清白呢？姜丹尼尔与蔡秀彬不知不觉已经成了互相倾吐心事的关系，两人也在互相帮助之下，发射出粉红光芒啦！

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《警校菜鸟》校内女生们欢天喜地跑去联谊，男生代表魏承现（姜丹尼尔饰）跟金拓（李新英饰）却卷入斗殴事件。原本只单纯吃完饭想要打撞球的魏承现跟金拓，目睹了柜台工读生被流氓群体霸凌的现场，魏承现虽然清楚规范也不想动手打人，但两人却避免不了这状况。虽然流氓被打跑，魏承现与金拓也遇见了校内的玄硕学长，学长表示要他们快离开，他会帮忙善后。



不久后进行期中考试，魏承现意外看见玄硕学长用手机作弊的事实，学长有点担心被公开，於是拿当日两人在撞球场与流氓打架的影片作为威胁，甚至就直接上传到学校网站，学校虽然也找来当日被霸凌的工读生说明，但他一开口却咬定是警大学生先惹事，让魏承现与金拓百口莫辩，禁足留校察看。这事件也被散布到媒体，校方不得不自行查明真相。



高恩江（蔡秀彬饰）在联谊时虽然遇见了不错的男生，但魏承现同时也提醒她，希望她选择能够轻松相处的对象。在高恩江的询问下，魏承现也用假设性的方式说明自己的现况，如果好友被挟持，虽然手上有枪但却怕误伤人质，高恩江说，「这时候都应该有远方狙击手，你只要负责传递信号就好」，於是让魏承现在最后关头终於打了电话给高恩江，请她当自己的狙击手。



高恩江传达了一封手写信给那位被霸凌的工读生，魏承宪写著「你并不孤单」，终於让他愿意站出来提供关键影片，这也才发现校内的玄硕学长跟外面那些恶霸长期有关联，并且还透过制作礼赠品收取回扣等等，终於还了魏承现与金拓一个清白。高恩江与魏承现也透过这些事情，关系又更进一步，两人在靶场练习时距离更靠近，到底是谁的心被狙击了呢？



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