任時完《Tracer》連續停播三週完美結束第一季劇情，第二季主視覺海報公開2月25日重啟

韓國國內最大OTT平台Wavve自製原創電視劇《Tracer》，以國稅局為背景展開一連串打擊大型惡勢力的故事。在1月底已經完美結束第一季的劇情，任時完難以預測的行為也成功顛覆了充滿陋習以及不正之風的國稅廳，第二季即將於2月25日再度展開。

《Tracer》劇情描述對某些人來說比法官更恐怖的就是國稅廳，其中被視為垃圾回收場的租稅5組，組長黃東柱（任時完飾）專治最難解案件，給惡勢力痛快一擊。而成功創造高收視率的《Tracer》也不負眾望完美結束第一季，任時完所飾演的黃東柱以及他的組員徐慧瑛（高我星飾），還有目前他正全力輔佐的新任科長吳永（朴埇佑飾），將在第二季再度直搗黃龍。



以上三位主要演員的個性截然不同，合作起來也充滿了未知的火花。大家好奇第二季的劇情中，他們是否展現更高默契，打擊的目標也越來越高層，相要站上國稅廳第一人的印泰俊（孫賢周飾）看來也漸漸露出了狐狸尾巴，在第一季黃東柱已讓國稅廳換下了3位科長，面對強勁對手也毫無畏懼的他，與父親的舊識印泰俊之間也將展開深層的心理戰，第二季劇情的緊張感將倍增。



第二季的新視覺海報中，除了強調四位主角的強烈眼神外，更加上了字句「現在開始來真的！」意味著前面的劇情黃東柱拿三個科長開刀只是敲邊鼓，第二季才開始進行為父親復仇的計畫，引發觀眾期待。透過MBC收看的觀眾們將於2月25日感受到第二季的震撼，而透過Wavve平台收看的觀眾則可提前在2月18日看到第二季的首播。



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