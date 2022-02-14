任时完《Tracer》连续停播三周完美结束第一季剧情，第二季主视觉海报公开2月25日重启

韩国国内最大OTT平台Wavve自制原创电视剧《Tracer》，以国税局为背景展开一连串打击大型恶势力的故事。在1月底已经完美结束第一季的剧情，任时完难以预测的行为也成功颠覆了充满陋习以及不正之风的国税厅，第二季即将於2月25日再度展开。

《Tracer》剧情描述对某些人来说比法官更恐怖的就是国税厅，其中被视为垃圾回收场的租税5组，组长黄东柱（任时完饰）专治最难解案件，给恶势力痛快一击。而成功创造高收视率的《Tracer》也不负众望完美结束第一季，任时完所饰演的黄东柱以及他的组员徐慧瑛（高我星饰），还有目前他正全力辅佐的新任科长吴永（朴埇佑饰），将在第二季再度直捣黄龙。



以上三位主要演员的个性截然不同，合作起来也充满了未知的火花。大家好奇第二季的剧情中，他们是否展现更高默契，打击的目标也越来越高层，相要站上国税厅第一人的印泰俊（孙贤周饰）看来也渐渐露出了狐狸尾巴，在第一季黄东柱已让国税厅换下了3位科长，面对强劲对手也毫无畏惧的他，与父亲的旧识印泰俊之间也将展开深层的心理战，第二季剧情的紧张感将倍增。



第二季的新视觉海报中，除了强调四位主角的强烈眼神外，更加上了字句「现在开始来真的！」意味著前面的剧情黄东柱拿三个科长开刀只是敲边鼓，第二季才开始进行为父亲复仇的计画，引发观众期待。透过MBC收看的观众们将於2月25日感受到第二季的震撼，而透过Wavve平台收看的观众则可提前在2月18日看到第二季的首播。



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