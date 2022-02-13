電影《解禁男女》正式上線，徐玄展現女王風範尺度超開！網友看完：好想把李濬榮大狗狗帶回家養～

【無雷觀後感】大家看完《解禁男女》了嗎？前天已經上線囉～！小編先來大推一波，徐玄和李濬榮演得很棒！！

身為看過《解禁男女》原作漫畫的小編而言，電影內容有著很不一樣的故事線，李濬榮和徐玄在不失人物設定的情況下，演出了全新的「智厚」和「智宥」（漫畫翻譯女主名是智友），改編真的很成功。



先來說明一下劇情內容，鄭智宥（徐玄 飾）意外在公司拿到了鄭智厚代理（李濬榮 飾）的包裹，發現了他的特殊癖好，智厚順勢請她「當自己的主人3個月」，學習能力很強的女主，也認真地對待了她的「新寵物」。



劇中的徐玄是支配者（Dom），李濬榮是臣服者（Sub），兩人簽下契約後，一週進行一次調教活動，一次比一次大膽，兩個人都在演技出現了新的突破，徐玄那不自知的女王氣質，和李濬榮享受愉虐的面貌，可以說是天作之合(?)。



過程中，這樣DS關係的日常，其實與戀愛的細節都會有所貼合，主僕延伸出來的感情，究竟是不是愛情？也讓兩位主角感到困惑，再加上男主曾經受過的傷害，讓他對這份愛感到遲疑，諸多情感細節都引發觀眾共鳴。



這部電影出現的道具和肢體接觸，比小編想像中的還要多！真的非常值得一看，徐玄和李濬榮可以做到這個程度的裝扮，也讓人大開眼界，兩小時內就可以完食，大家趕快去 Netflix 上看吧！！



▼《解禁男女》主要預告：



▼《解禁男女》前導預告：



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