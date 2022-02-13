电影《解禁男女》正式上线，徐玄展现女王风范尺度超开！网友看完：好想把李浚荣大狗狗带回家养～

【无雷观后感】大家看完《解禁男女》了吗？前天已经上线罗～！小编先来大推一波，徐玄和李浚荣演得很棒！！

身为看过《解禁男女》原作漫画的小编而言，电影内容有著很不一样的故事线，李浚荣和徐玄在不失人物设定的情况下，演出了全新的「智厚」和「智宥」（漫画翻译女主名是智友），改编真的很成功。



先来说明一下剧情内容，郑智宥（徐玄 饰）意外在公司拿到了郑智厚代理（李浚荣 饰）的包裹，发现了他的特殊癖好，智厚顺势请她「当自己的主人3个月」，学习能力很强的女主，也认真地对待了她的「新宠物」。



剧中的徐玄是支配者（Dom），李浚荣是臣服者（Sub），两人签下契约后，一周进行一次调教活动，一次比一次大胆，两个人都在演技出现了新的突破，徐玄那不自知的女王气质，和李浚荣享受愉虐的面貌，可以说是天作之合(?)。



过程中，这样DS关系的日常，其实与恋爱的细节都会有所贴合，主仆延伸出来的感情，究竟是不是爱情？也让两位主角感到困惑，再加上男主曾经受过的伤害，让他对这份爱感到迟疑，诸多情感细节都引发观众共鸣。



这部电影出现的道具和肢体接触，比小编想像中的还要多！真的非常值得一看，徐玄和李浚荣可以做到这个程度的装扮，也让人大开眼界，两小时内就可以完食，大家赶快去 Netflix 上看吧！！



▼《解禁男女》主要预告：



▼《解禁男女》前导预告：



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