繼李棟旭之後，又有一位超帥的地獄使者！新劇《明天》公開李洙赫劇照：黑色西裝＋幹練髮型

MBC新劇《明天》由金喜善、路雲、李洙赫、尹志溫主演，改編自同名網漫，講述陰間使者們試圖拯救打算輕生的人們的故事。

劇中，李洙赫飾演陰間壟斷企業「走馬燈」的最高精英、引渡管理組組長朴重吉。是一名原則主義冷酷的陰間使者，對擺脫陰間使者本分、救活想死者的危機管理組感到不滿，將與具戀（金喜善 飾）事事對立，形成緊張感。



今日（11日） 公開首次拍攝劇照，李洙赫散發出無法觸及的黑暗光環，特別是絲毫不容許誤差的完美黑色西裝和幹練髮型，讓人看到他完美的性格，使陰間使者姿態倍增。高冷的眼神和表情讓人膽戰心驚。



李洙赫過去出演過各種角色，像是在《夜行書生》飾演「吸血鬼」、《住在我家的男人》飾演有好勝心的天才富人「權德峰」、《某一天滅亡來到我家門前》飾演網路小說編輯組長「車主益」等，都散發出不同的魅力，這次將展現怎樣的面貌備受關注。



《明天》的製作組表示：「李洙赫通過細緻的角色研究，不僅融入到『朴重吉』的角色中，還添加特有的深邃的眼神和獨一無二的魅力，誕生歷代級的陰間使者。不是李洙赫的朴重吉根本無法想像，請大家期待李洙赫的熱演和活躍表現。」



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