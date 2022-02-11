继李栋旭之后，又有一位超帅的地狱使者！新剧《明天》公开李洙赫剧照：黑色西装＋干练发型

MBC新剧《明天》由金喜善、路云、李洙赫、尹志温主演，改编自同名网漫，讲述阴间使者们试图拯救打算轻生的人们的故事。

剧中，李洙赫饰演阴间垄断企业「走马灯」的最高精英、引渡管理组组长朴重吉。是一名原则主义冷酷的阴间使者，对摆脱阴间使者本分、救活想死者的危机管理组感到不满，将与具恋（金喜善 饰）事事对立，形成紧张感。



今日（11日） 公开首次拍摄剧照，李洙赫散发出无法触及的黑暗光环，特别是丝毫不容许误差的完美黑色西装和干练发型，让人看到他完美的性格，使阴间使者姿态倍增。高冷的眼神和表情让人胆战心惊。



李洙赫过去出演过各种角色，像是在《夜行书生》饰演「吸血鬼」、《住在我家的男人》饰演有好胜心的天才富人「权德峰」、《某一天灭亡来到我家门前》饰演网路小说编辑组长「车主益」等，都散发出不同的魅力，这次将展现怎样的面貌备受关注。



《明天》的制作组表示：「李洙赫通过细致的角色研究，不仅融入到『朴重吉』的角色中，还添加特有的深邃的眼神和独一无二的魅力，诞生历代级的阴间使者。不是李洙赫的朴重吉根本无法想像，请大家期待李洙赫的热演和活跃表现。」



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