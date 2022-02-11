[有雷]《花開時想月》惠利決定為父報仇並得到宮中援軍、俞承豪將找出真兇「猴子」但世子卻意外黑化（EP13－14）

[有雷]《花開時想月》過年期間停播一週，而在2月8日一連播出2集。兩隻相似的老虎雕刻讓俞承豪與惠利淚流滿面，救了俞承豪一命的恩人卻因此慘死，因此兩人決定攜手找出真兇，除了沈客主以外必定要揪出更高位階的人。

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《花開時想月》南岭（俞承豪飾）向露瑞（惠利飾）娓娓道來為何自己也擁有一個老虎雕刻，知道了父親死亡當日真相的露瑞不禁淚流滿面，南岭也因目睹救命恩人死亡而充滿愧疚。兩人也發現了父親在死前似乎在調查某些事件，並且在木雕上留下了線索，與此事相關的人都已死亡，必定是有人想掩蓋真相，於是兩人決定將這事件公諸於世，高額懸賞捉拿沈客主。



沈軒背後就是都承旨，急於切割的他自然選擇斷尾放棄沈軒，南岭也已發現事件不單純。原來禁酒令的來源就是都承旨本人，他利用陛下對他的信任以及當時痛失聖賢世子的悲痛，煽動朝廷為了奪回兵權而頒布禁酒令，明知這禁令執行困難必定民間人難以遵守，於是更獨攬了酒的相關生意。南岭直接找上陛下要求重新調查姜虎賢（露瑞之父）當日遭殺害的真相。



兵判的女兒韓愛珍（康美娜飾）已進宮為成為世子嬪做準備，卻意外聽聞秘密，原來聖賢世子是被毒殺並嫁禍給他人。而此時都承旨卻找來世子（邊佑錫飾）說明一切真相，包含他一手策畫毒殺了聖賢世子以及殺害姜虎賢，只為了建立更好的環境給世子，將反對的人全都剷除，世子騎虎難下，畢竟露瑞與南岭正要找出幕後真兇，於是想要找個背黑鍋的假兇手，讓整件事情先落幕。



在調查的過程中，露瑞意外得到了中殿的協助，原來父親姜虎賢在生前早已著手調查一些都承旨相關的事件，也擔心自己小命不保，將事件的紀錄冊交付給中殿，而在此時中殿也終於能將這本書交給露瑞。父親在交付這本書測的同時，透露了還有一人知道真相，也就是麒麟閣的趙行首，雖然大家認為趙行首已死亡，沒想到芸心在此時卻帶著露瑞，讓她看見了被軟禁的趙行首。看著牆上反覆刻畫的記號，趙行首似乎知道綽號「猴子」的真兇是誰！



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