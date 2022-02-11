[有雷]《花开时想月》惠利决定为父报仇并得到宫中援军、俞承豪将找出真凶「猴子」但世子却意外黑化（EP13－14）

[有雷]《花开时想月》过年期间停播一周，而在2月8日一连播出2集。两只相似的老虎雕刻让俞承豪与惠利泪流满面，救了俞承豪一命的恩人却因此惨死，因此两人决定携手找出真凶，除了沈客主以外必定要揪出更高位阶的人。

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《花开时想月》南岭（俞承豪饰）向露瑞（惠利饰）娓娓道来为何自己也拥有一个老虎雕刻，知道了父亲死亡当日真相的露瑞不禁泪流满面，南岭也因目睹救命恩人死亡而充满愧疚。两人也发现了父亲在死前似乎在调查某些事件，并且在木雕上留下了线索，与此事相关的人都已死亡，必定是有人想掩盖真相，於是两人决定将这事件公诸於世，高额悬赏捉拿沈客主。



沈轩背后就是都承旨，急於切割的他自然选择断尾放弃沈轩，南岭也已发现事件不单纯。原来禁酒令的来源就是都承旨本人，他利用陛下对他的信任以及当时痛失圣贤世子的悲痛，煽动朝廷为了夺回兵权而颁布禁酒令，明知这禁令执行困难必定民间人难以遵守，於是更独揽了酒的相关生意。南岭直接找上陛下要求重新调查姜虎贤（露瑞之父）当日遭杀害的真相。



兵判的女儿韩爱珍（康美娜饰）已进宫为成为世子嫔做准备，却意外听闻秘密，原来圣贤世子是被毒杀并嫁祸给他人。而此时都承旨却找来世子（边佑锡饰）说明一切真相，包含他一手策画毒杀了圣贤世子以及杀害姜虎贤，只为了建立更好的环境给世子，将反对的人全都铲除，世子骑虎难下，毕竟露瑞与南岭正要找出幕后真凶，於是想要找个背黑锅的假凶手，让整件事情先落幕。



在调查的过程中，露瑞意外得到了中殿的协助，原来父亲姜虎贤在生前早已著手调查一些都承旨相关的事件，也担心自己小命不保，将事件的纪录册交付给中殿，而在此时中殿也终於能将这本书交给露瑞。父亲在交付这本书测的同时，透露了还有一人知道真相，也就是麒麟阁的赵行首，虽然大家认为赵行首已死亡，没想到芸心在此时却带著露瑞，让她看见了被软禁的赵行首。看著墙上反覆刻画的记号，赵行首似乎知道绰号「猴子」的真凶是谁！



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