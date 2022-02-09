果然美女的好友也是美女！BLACKPINK JENNIE送林秀香禮物，超大一盒有半人高！

演員林秀香和女團BLACKPINK Jennie也是好姐妹。

林秀香日前在個人IG上曬出了禮物開箱照片和影片，這是Jennie送來的禮物，熏衣紫色的箱子超大一隻，配色十分夢幻，上面還寫著「For秀香」的字樣。 打開之後就看到一大盆花束，旁邊放著一副墨鏡。 墨鏡就是Jennie送給好姐妹的禮物啦， 林秀香即刻就戴上了，白色邊框看起來很時尚。林秀香還調皮地躺在沙發上，噘著嘴吧，展現難得的淘氣一面。

林秀香和Jennie是如何認識並成為好友的呢？ 原來兩人都參加過《美秋里8-1000》（謎追里8-1000）這檔綜藝節目，她們就是從那時候相識，節目結束後也一直保持著聯絡，林秀香還曾去現場觀看過BLACKPINK的演唱會，也為Jennie發的SNS點讚，不少粉絲和網友都在期待「美秋裡姐妹花」能夠重聚。



此外，林秀香確定出演MBC新劇《Dr. Lawyer》，搭檔韓劇男神蘇志燮，這也是「蘇干支」自2018年主演MBC《我身後的陶斯》後，時隔4年的新作，讓廣大觀眾十分期待。 該劇講述了原本是天才外科醫生的男主人公因為一場被偽造的手術而失去原本擁有的一切，轉成成為一名醫療糾紛律師，與因為同一場手術失去唯一家人和愛人的檢察官攜手，懲處那些深信權利和財富可以決定生命貴賤的人，為受害者伸張正義的故事。



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