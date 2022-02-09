果然美女的好友也是美女！BLACKPINK JENNIE送林秀香礼物，超大一盒有半人高！

演员林秀香和女团BLACKPINK Jennie也是好姐妹。

林秀香日前在个人IG上晒出了礼物开箱照片和影片，这是Jennie送来的礼物，熏衣紫色的箱子超大一只，配色十分梦幻，上面还写著「For秀香」的字样。 打开之后就看到一大盆花束，旁边放著一副墨镜。 墨镜就是Jennie送给好姐妹的礼物啦， 林秀香即刻就戴上了，白色边框看起来很时尚。林秀香还调皮地躺在沙发上，噘著嘴吧，展现难得的淘气一面。

林秀香和Jennie是如何认识并成为好友的呢？ 原来两人都参加过《美秋里8-1000》（谜追里8-1000）这档综艺节目，她们就是从那时候相识，节目结束后也一直保持著联络，林秀香还曾去现场观看过BLACKPINK的演唱会，也为Jennie发的SNS点赞，不少粉丝和网友都在期待「美秋里姐妹花」能够重聚。



此外，林秀香确定出演MBC新剧《Dr. Lawyer》，搭档韩剧男神苏志燮，这也是「苏干支」自2018年主演MBC《我身后的陶斯》后，时隔4年的新作，让广大观众十分期待。 该剧讲述了原本是天才外科医生的男主人公因为一场被伪造的手术而失去原本拥有的一切，转成成为一名医疗纠纷律师，与因为同一场手术失去唯一家人和爱人的检察官携手，惩处那些深信权利和财富可以决定生命贵贱的人，为受害者伸张正义的故事。



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