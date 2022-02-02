說到cover舞神就一定會想到Super Junior神童！《認哥》特別剪輯他的跳舞合輯，這三大經典片段絕對必看

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大家印象最深刻的是哪一段呢？每次看到神童跳舞就覺得超精彩！！！

雖然一開始神童在《認識的哥哥》裡不算是正式成員，但每個禮拜都出現在第二節課的特別MC（扮演學長等各種角色），已經成為了不可或缺的一員，節目組也相當重視他。

在cover舞蹈和各種dance表演中，只要神童一出手，絕對是全場的焦點！所以，小編整理了瀏覽量較高的幾個神童舞蹈片段，讓大家回顧一下。

▼JYP與神童的合舞，900萬觀看人次。



▼SM練習生必學的神童創作舞蹈，500萬觀看人次。姜鎬童節目上提到的SM娛樂三大傳說，大師級人物：「製作人李秀滿老師、唱歌有劉英振、跳舞則是神童。」



▼神童cover 了 SWF街頭女戰士的《Hey Mama》舞蹈官方直接用成直拍，200萬觀看人次。



▼神童最新角色，太可愛了，私心分享一下：他和韶宥一起合跳SISTAR的《Shake It》，表情滿分～。XD



另外，《認識的哥哥》剪輯的特別合輯有三部，其中有許多神童的精彩片段。

▼2020年2月SM舞蹈機器神童的合輯影片，已滿300萬朝400萬邁進。



▼2021年6月公開的另一部舞蹈合輯，這一支也快突破300萬了。



▼2022年1月的最新剪輯，一邊也慶祝第一部2020年的合輯達到300萬觀看！恭喜神童～。



大家對神童印象最深刻的舞蹈，又是哪一個節目片段呢？

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