说到cover舞神就一定会想到Super Junior神童！《认哥》特别剪辑他的跳舞合辑，这三大经典片段绝对必看

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大家印象最深刻的是哪一段呢？每次看到神童跳舞就觉得超精彩！！！

虽然一开始神童在《认识的哥哥》里不算是正式成员，但每个礼拜都出现在第二节课的特别MC（扮演学长等各种角色），已经成为了不可或缺的一员，节目组也相当重视他。

在cover舞蹈和各种dance表演中，只要神童一出手，绝对是全场的焦点！所以，小编整理了浏览量较高的几个神童舞蹈片段，让大家回顾一下。

▼JYP与神童的合舞，900万观看人次。



▼SM练习生必学的神童创作舞蹈，500万观看人次。姜镐童节目上提到的SM娱乐三大传说，大师级人物：「制作人李秀满老师、唱歌有刘英振、跳舞则是神童。」



▼神童cover 了 SWF街头女战士的《Hey Mama》舞蹈官方直接用成直拍，200万观看人次。



▼神童最新角色，太可爱了，私心分享一下：他和韶宥一起合跳SISTAR的《Shake It》，表情满分～。XD



另外，《认识的哥哥》剪辑的特别合辑有三部，其中有许多神童的精彩片段。

▼2020年2月SM舞蹈机器神童的合辑影片，已满300万朝400万迈进。



▼2021年6月公开的另一部舞蹈合辑，这一支也快突破300万了。



▼2022年1月的最新剪辑，一边也庆祝第一部2020年的合辑达到300万观看！恭喜神童～。



大家对神童印象最深刻的舞蹈，又是哪一个节目片段呢？

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