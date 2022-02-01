《恢單4Men》池錫辰天真的以為離婚後財產能一人一半，卓在勳：「到時候只剩《Running Man》了」 金裕貞真的是百搭女王！合作過的男演員都擁有滿滿的CP感，網友最希望「他們倆」再次二搭～ 【2月開播韓劇】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都帶著新劇回歸！還有孫藝真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我們的夏天》劇迷必去的六大經典場景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒櫻花復古便利店，來一起重溫感動！ 年度黑馬韓劇《衣袖紅鑲邊》帶起古裝熱潮，但說到「十大虐心古裝韓劇」你首先會想到的作品是哪一部！ 金鍾國在家也不閒著！零噪音訓練不忘叮囑讀者小心受傷：「錢、紙巾和身體都要細水長流」連線《RM》成員也超有笑點XD 2022年註定是迷妹們傷心的一年！這麼多歐巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

大家最希望金裕貞二搭誰呢？或者想看到她和誰合作！

大家說到「國民妹妹」跟「最強童星」第一個會想到誰呢？相信這兩個稱號套在金裕貞身上一點也不為過，而她也總能夠跟合作的演員，擦出最棒的火花。

其中這五個作品，裕貞妹妹可以說是百搭百中！CP感十足～

▼童星出身的金裕貞在外型與實力兼具的情況下，好好地長成了美人兒，看著她長大的各位應該是感到相當欣慰吧！？最最經典的作品，就是2012國民電視劇《擁抱太陽的月亮》中，她曾是演過女主小時候－許煙雨。



悲慘的身世和演技令人動容，和呂珍九的互動也是相當棒，好的劇本搭配兩位優秀的童星演技，堪稱是經典中的經典。



▼之後，在2016年與朴寶劍合作《雲畫的月光》，對許多韓劇粉來說，都留下了非常深刻的印象，這一組 CP 的契合度和甜蜜指數簡直是衝上了天，金裕貞女扮男裝陪在王世子寶劍的身邊，讓多少人心動不已，直接要求兩人原地交往啊～！



是的！二搭呼聲最高的，就是金裕貞&朴寶劍，大家也是一樣的想法嗎？



▼2018年則與尹鈞相合作人氣漫改的浪漫喜劇《先熱情地打掃吧》，超級無敵萌的身高差，花絮中也是時常打鬧，不管戲裡戲外都是一對冤家，互動非常可愛。



▼2020年的《便利店新星》中，池昌旭和金裕貞的CP感也是非常棒，金裕貞在這部劇多了小女人的嫵媚感，劇情上笑中帶淚的波折起伏讓觀眾相當有共鳴，光是兩位主角的顏值和活潑程度，就非常值得一追了。



▼最新主演的作品，則是2021年與安孝燮合作的古裝韓劇《紅天機》，主角河覽與紅天機緊緊牽在一起的命運，如同互補般的存在，虐心的劇情也讓他們之間的情感更加濃郁，互動非常的甜，兩人的笑容都讓大家非常有好感。



在大家的心中，裕貞妹妹和誰最登對呢？

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