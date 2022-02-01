《恢单4Men》池锡辰天真的以为离婚后财产能一人一半，卓在勋：「到时候只剩《Running Man》了」 金裕贞真的是百搭女王！合作过的男演员都拥有满满的CP感，网友最希望「他们俩」再次二搭～ 【2月开播韩剧】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都带著新剧回归！还有孙艺真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我们的夏天》剧迷必去的六大经典场景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒樱花复古便利店，来一起重温感动！ 年度黑马韩剧《衣袖红镶边》带起古装热潮，但说到「十大虐心古装韩剧」你首先会想到的作品是哪一部！ 金钟国在家也不闲著！零噪音训练不忘叮嘱读者小心受伤：「钱、纸巾和身体都要细水长流」连线《RM》成员也超有笑点XD 2022年注定是迷妹们伤心的一年！这么多欧巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

大家最希望金裕贞二搭谁呢？或者想看到她和谁合作！

大家说到「国民妹妹」跟「最强童星」第一个会想到谁呢？相信这两个称号套在金裕贞身上一点也不为过，而她也总能够跟合作的演员，擦出最棒的火花。

其中这五个作品，裕贞妹妹可以说是百搭百中！CP感十足～

▼童星出身的金裕贞在外型与实力兼具的情况下，好好地长成了美人儿，看著她长大的各位应该是感到相当欣慰吧！？最最经典的作品，就是2012国民电视剧《拥抱太阳的月亮》中，她曾是演过女主小时候－许烟雨。



悲惨的身世和演技令人动容，和吕珍九的互动也是相当棒，好的剧本搭配两位优秀的童星演技，堪称是经典中的经典。



▼之后，在2016年与朴宝剑合作《云画的月光》，对许多韩剧粉来说，都留下了非常深刻的印象，这一组 CP 的契合度和甜蜜指数简直是冲上了天，金裕贞女扮男装陪在王世子宝剑的身边，让多少人心动不已，直接要求两人原地交往啊～！



是的！二搭呼声最高的，就是金裕贞&朴宝剑，大家也是一样的想法吗？



▼2018年则与尹钧相合作人气漫改的浪漫喜剧《先热情地打扫吧》，超级无敌萌的身高差，花絮中也是时常打闹，不管戏里戏外都是一对冤家，互动非常可爱。



▼2020年的《便利店新星》中，池昌旭和金裕贞的CP感也是非常棒，金裕贞在这部剧多了小女人的妩媚感，剧情上笑中带泪的波折起伏让观众相当有共鸣，光是两位主角的颜值和活泼程度，就非常值得一追了。



▼最新主演的作品，则是2021年与安孝燮合作的古装韩剧《红天机》，主角河览与红天机紧紧牵在一起的命运，如同互补般的存在，虐心的剧情也让他们之间的情感更加浓郁，互动非常的甜，两人的笑容都让大家非常有好感。



在大家的心中，裕贞妹妹和谁最登对呢？

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