「小隻男女」必學的拍照術！讓你在團體照裡面不會顯矮，還能夠隱藏比例上的不足～ 《衣袖紅鑲邊》「洪德老」姜勳也是追星男孩！當演員全是為了見到本命的她XD 大家最喜歡的韓劇集數長度是：8集、16集、20集、50集以上、超過100集！ 朴寶劍服兵役期間考取理髮師資格證，退伍在即網友喊話羅PD：「趕快帶他拍理髮所綜藝吧！」

超過20集的小編真的比較不行，但是有人也偏愛日日劇或週末長劇，大家是哪一種類型呢？

說到追劇這件事，就分成了喜歡on檔追，或是喜歡一次追完的人，除此之外，韓劇集數的長度，也是大眾評斷要不要看的關鍵因素。

以往迷你劇長度大多為16集，或者是12集的長度，有時候16集的熱門電視劇，也有機會因為討論度高，而延伸到18~20集甚至更多，不過這樣的決定也是有好有壞，畢竟太拖戲或影響劇本內容的發展，都有可能被觀眾攻擊，壞了口碑。



最近則因為OTT串流影音的平台興起，收視率不再是唯一的口碑標準，許多年輕人並不會坐在電視機前等首播，反而是轉為用網路追劇，所以網路的討論度與播放量也會成為這部劇成不成功的關鍵因素，收視率不高的劇，有時在網路甚至海外的成績也都會很好，網路口碑至此就顯得非常重要了。



此外，韓國的日日劇或週末長劇類型的電視劇，則偏向熟齡的觀眾，能夠經常守在電視機前的長輩，也會偏愛此屬性的劇集，除了50~100集以上的長度看得夠爽，細節夠多外，能即時貼近時事與引發生活共鳴的內容，也是看點之一。



大家又是偏好哪一種長度的電視劇呢？歡迎留言分享你的喜好吧！

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