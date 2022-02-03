「小只男女」必学的拍照术！让你在团体照里面不会显矮，还能够隐藏比例上的不足～ 《衣袖红镶边》「洪德老」姜勋也是追星男孩！当演员全是为了见到本命的她XD 大家最喜欢的韩剧集数长度是：8集、16集、20集、50集以上、超过100集！ 朴宝剑服兵役期间考取理发师资格证，退伍在即网友喊话罗PD：「赶快带他拍理发所综艺吧！」

超过20集的小编真的比较不行，但是有人也偏爱日日剧或周末长剧，大家是哪一种类型呢？

说到追剧这件事，就分成了喜欢on档追，或是喜欢一次追完的人，除此之外，韩剧集数的长度，也是大众评断要不要看的关键因素。

以往迷你剧长度大多为16集，或者是12集的长度，有时候16集的热门电视剧，也有机会因为讨论度高，而延伸到18~20集甚至更多，不过这样的决定也是有好有坏，毕竟太拖戏或影响剧本内容的发展，都有可能被观众攻击，坏了口碑。



最近则因为OTT串流影音的平台兴起，收视率不再是唯一的口碑标准，许多年轻人并不会坐在电视机前等首播，反而是转为用网路追剧，所以网路的讨论度与播放量也会成为这部剧成不成功的关键因素，收视率不高的剧，有时在网路甚至海外的成绩也都会很好，网路口碑至此就显得非常重要了。



此外，韩国的日日剧或周末长剧类型的电视剧，则偏向熟龄的观众，能够经常守在电视机前的长辈，也会偏爱此属性的剧集，除了50~100集以上的长度看得够爽，细节够多外，能即时贴近时事与引发生活共鸣的内容，也是看点之一。



大家又是偏好哪一种长度的电视剧呢？欢迎留言分享你的喜好吧！

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