【推薦】《衣袖紅鑲邊》不是李俊昊拍過最虐的劇！追回他五年前主演的《只是相愛的關係》人設超悲情

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戲裡他是「最常受傷的小狼狗」、「拿成女主劇本」、「悲劇體質」、「獻聲OST」、「祈禱大家都能夠幸福」，跟元真兒的CP感超強，大家有看過李俊昊主演的這部《只是相愛的關係》嗎？

能夠在當兵後獲得更高人氣的男星，現在大家第一個想到的人，就是李俊昊了。透過退伍後首部主演的作品《衣袖紅鑲邊》獲得更多的人氣與關注，可以說是多年來的努力都被更多的人看見。



不過，在當兵前他的人氣就非常高了！從男偶像（2PM）轉戰演員這件事，他下了不少功夫，也不停的鍛鍊自己的演技，一路走來的轉變大家都是有目共睹，也經常受到前輩們的喜愛，人緣非常好。



《衣袖紅鑲邊》裡，他所飾演的「王世孫」李祘，為了治理國家、給人民帶來幸福的生活，個人也做出了很多的犧牲，劇情也有許多虐心的橋段，而這並不是李俊昊演過最悲情的角色。



說回他在2017年主演過的 JTBC 韓劇《只是相愛的關係》，劇中他飾演的李康斗，是商場坍塌事故的生還者，因事故失去了父親，當時腳受傷所以之後走路只能一跛一跛的，足球夢也因此破碎，家境並不優越也無依無靠，誤入歧途成為街頭混混，在工地工作。



直到遇上了同樣在商場坍塌事故的生還者河文秀（元真兒 飾），她隱藏著過往的傷痛、積極努力的生活著，成為了建築師也特別注意工安問題，她的出現影響著康斗，劇中兩人互相治癒著對方，成為了彼此走出傷痛的力量。



過程中，元真兒男友力滿滿，凡事靠自己且因為工作性質，修繕方面都特別在行，也勇敢追求自己的愛情，特別討人喜歡；李俊昊則是在她一次次地靠近中，漸漸失守，最終被她攻陷，畢竟李俊昊的人設是一無所有，擔心自己不能給她更好的生活，所以在愛情前總是卻步。



即便是這樣吃力不討好的男主人設，但在李俊昊的詮釋之下，更多的是對他的角色產生共鳴，看著他不敢勇敢追愛一邊感到無奈，一邊也想為他加油，感受著他情緒上細膩的表演，更在他下定決心的每個瞬間，為他感到驕傲。



▼李俊昊也為劇演唱了OST主題曲《還需要說些什麼》，歌聲中真摯細膩的情感也完美表達了角色的心聲。



中字給大家參考～



李俊昊也是屬於投入角色後，就很難脫離角色的性格，所以當時完結後的終映感想是：「能夠與《只是相愛的關係》相遇真的非常幸福，也因為遇到很多很棒的人覺得開心，我想會有很長一段時間，無法脫離康斗這個角色。」、IG感言：「能夠跟大家一起共事覺得很愉快，以後大家也要一直幸福的生活下去，也真心感謝一直支持著《只是相愛的關係》的觀眾們，一定要幸福哦。」



相信他每一次的角色都會讓他特別投入，他祝福大家都能夠獲得幸福的結語，也讓許多劇迷非常感動，有時間的話，很推薦大家可以去追這部作品，感受一下當時李俊昊的魅力喔！



《只是相愛的關係》目前在 Netflix、friDay影音、myVideo…等影音平台皆有片源可追看；香港用戶可上黃Viu煲劇平台觀賞。



▼經典片段：喝醉的元真兒主動吻上李俊昊～，太會了她！！！



粉絲福利時間～俊昊的這個腹肌&身材真的很可以！！



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