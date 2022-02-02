【推荐】《衣袖红镶边》不是李俊昊拍过最虐的剧！追回他五年前主演的《只是相爱的关系》人设超悲情

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戏里他是「最常受伤的小狼狗」、「拿成女主剧本」、「悲剧体质」、「献声OST」、「祈祷大家都能够幸福」，跟元真儿的CP感超强，大家有看过李俊昊主演的这部《只是相爱的关系》吗？

能够在当兵后获得更高人气的男星，现在大家第一个想到的人，就是李俊昊了。透过退伍后首部主演的作品《衣袖红镶边》获得更多的人气与关注，可以说是多年来的努力都被更多的人看见。



不过，在当兵前他的人气就非常高了！从男偶像（2PM）转战演员这件事，他下了不少功夫，也不停的锻炼自己的演技，一路走来的转变大家都是有目共睹，也经常受到前辈们的喜爱，人缘非常好。



《衣袖红镶边》里，他所饰演的「王世孙」李祘，为了治理国家、给人民带来幸福的生活，个人也做出了很多的牺牲，剧情也有许多虐心的桥段，而这并不是李俊昊演过最悲情的角色。



说回他在2017年主演过的 JTBC 韩剧《只是相爱的关系》，剧中他饰演的李康斗，是商场坍塌事故的生还者，因事故失去了父亲，当时脚受伤所以之后走路只能一跛一跛的，足球梦也因此破碎，家境并不优越也无依无靠，误入歧途成为街头混混，在工地工作。



直到遇上了同样在商场坍塌事故的生还者河文秀（元真儿 饰），她隐藏著过往的伤痛、积极努力的生活著，成为了建筑师也特别注意工安问题，她的出现影响著康斗，剧中两人互相治愈著对方，成为了彼此走出伤痛的力量。



过程中，元真儿男友力满满，凡事靠自己且因为工作性质，修缮方面都特别在行，也勇敢追求自己的爱情，特别讨人喜欢；李俊昊则是在她一次次地靠近中，渐渐失守，最终被她攻陷，毕竟李俊昊的人设是一无所有，担心自己不能给她更好的生活，所以在爱情前总是却步。



即便是这样吃力不讨好的男主人设，但在李俊昊的诠释之下，更多的是对他的角色产生共鸣，看著他不敢勇敢追爱一边感到无奈，一边也想为他加油，感受著他情绪上细腻的表演，更在他下定决心的每个瞬间，为他感到骄傲。



▼李俊昊也为剧演唱了OST主题曲《还需要说些什么》，歌声中真挚细腻的情感也完美表达了角色的心声。



中字给大家参考～



李俊昊也是属於投入角色后，就很难脱离角色的性格，所以当时完结后的终映感想是：「能够与《只是相爱的关系》相遇真的非常幸福，也因为遇到很多很棒的人觉得开心，我想会有很长一段时间，无法脱离康斗这个角色。」、IG感言：「能够跟大家一起共事觉得很愉快，以后大家也要一直幸福的生活下去，也真心感谢一直支持著《只是相爱的关系》的观众们，一定要幸福哦。」



相信他每一次的角色都会让他特别投入，他祝福大家都能够获得幸福的结语，也让许多剧迷非常感动，有时间的话，很推荐大家可以去追这部作品，感受一下当时李俊昊的魅力喔！



《只是相爱的关系》目前在 Netflix、friDay影音、myVideo…等影音平台皆有片源可追看；香港用户可上黄Viu煲剧平台观赏。



▼经典片段：喝醉的元真儿主动吻上李俊昊～，太会了她！！！



粉丝福利时间～俊昊的这个腹肌&身材真的很可以！！



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